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YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2025 YKS sınav yerleri sorgulama

YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2025 YKS sınav yerleri sorgulama

22:2320/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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YKS sınav giriş belgeleri için tarih yaklaşıyor
YKS sınav giriş belgeleri için tarih yaklaşıyor

YKS sınavı için geri sayım başladı. Yaklaşık 3 milyon öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrenciler hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da sınav tarihinin yaklaşmasıyla sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 21-22 Haziran'da uygulanacak (TYT, AYT, YDT) oturumları için henüz sınav yerlerinin yer aldığı giriş belgeleri hakkında açıklama yapılmadı. Ancak sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık on gün önce yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için sınav giriş belgelerinin ilanı bekleniyor. Milyonlarca öğrenci TYT,AYT,YDT oturumlarında nerede sınava gireceğini, giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek. Ancak henüz sınav yerleri ile ilgili açıklama yapılmadı. Peki YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylı bilgiler.


2025 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini gösteren sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce, yani Haziran ayının ilk haftasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.


Sınav giriş belgeleri, adayların sınava girecekleri yer, oturum ve kimlik bilgilerini içeriyor. Bu belgeyi yanında bulundurmayan adayların sınava alınmayacağı uyarısı her yıl ÖSYM tarafından tekrar edilirken, uzmanlar da sınav günü olası aksaklıkların önüne geçmek için belgenin sınavdan birkaç gün önce çıktısının alınmasını öneriyor.


YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ OTURUM BİLGİLERİ

YKS, bu yıl da üç oturum şeklinde uygulanacak:

TYT (Temel Yeterlilik Testi) – 21 Haziran Cumartesi

AYT (Alan Yeterlilik Testi) – 22 Haziran Pazar sabahı

YDT (Yabancı Dil Testi) – 22 Haziran Pazar öğleden sonra


Adayların sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Belgeler açıklandığında, adaylar ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.

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YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2025 YKS sınav yerleri sorgulama