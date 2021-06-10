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YKS sınava giriş yeri sorgulama! 2021 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi alma

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar, YKS sınav giriş belgelerine "ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. İşte 2021 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi alma ekranı.

Haber Merkezi AA
YKS sınava giriş yeri sorgulama! 2021 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi alma
YKS sınav giriş yeri sorgulama.

2021 YKS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava girecek adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden indirebilir. YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 günü tüm Türkiye çapından gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınav süresi kaç dakika?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

YKS 2021 NE ZAMAN?

2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumda gerçekleşecek. TYT 26 Haziran'da, AYT 27 Haziran'da, YDT'de 27 Haziran'da olacak. Sonuçların ise 4 Ağustos'ta açıklanacağı belirtildi.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 26 Haziran’da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran’da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran’da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS ADAYLARININ DİKKATİNE

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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