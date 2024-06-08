YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Toplamda 3 oturumdan oluşan YKS’de ilk önce TYT, daha sonra ise AYT ve YDT yapılacak. Peki, YKS soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte YKS 2024 Temel Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri soru ve cevap anahtarı PDF indirme ve görüntüleme ekranı

YKS TYT, AYT VE YDT SORU SAYISI 2024

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın düzenleniyor. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15’te başlıyor. TYT’de Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler’de 20, Temel Matematik’te 40, Fen Bilimleri’nde de 20 olmak üzere toplam 120 soru yer alıyor. Adaylara 165 dakika süre veriliyor.

YKS (TYT) SORULARI VE CEVAPLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla düzenlenecek YKS oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihinde düzenleniyor.

Öğrenciler YKS 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne 9 Haziran Cumartesi günü katılıyor. TYT soruları ve cevaplarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Ancak ÖSYM genellikle merkezi sınavların tamamlanmasının ardından aynı günde cevap anahtarlarını erişime açıyor.

TYT soruları ve cevap anahtarının yarın düzenlenecek AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılda benzer şekilde 2024-YKS soruları ve cevapları, tüm oturumlar tamamlandıktan sonra açıklanmıştı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

YKS soruları ve cevap anahtarı internet üzerinden erişime açılacak. Adaylar internet bağlantısı olan telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla TYT soruları ve cevaplarına erişim sağlayabilecek.

YKS cevap anahtarı ekranı osym.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak. Cevap anahtarı duyurusu resmi sitenin yanı sıra ÖSYM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılıyor.

“YKS soruları ve cevap anahtarı açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar sorgulama ekranına erişim sağlayabilecek.

YKS cevap anahtarı ekranında adayların sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtları A,B,C,D ve E şıkki halinde görüntülenebilecek.

Hatırlatma: Cevap anahtarı sayfasında doğru yanıtlar en alt kısımda yer alıyor. Adaylar Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri Testi cevaplarını sorulara göre sayfanın en alt bölümünden görüntüleyebilir.







