YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Aygün, yaptığı açıklamada, 15-16 Haziran'da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı 2019-YKS'nin ardından izlenecek süreç hakkında bilgi verdi, sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adayların, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkçe, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise matematikte zorlandığına ilişkin yorumların anımsatılması üzerine Aygün, "Sınav sorularının zorluğu veya kolaylığı sınava giren adayların görüşlerinin bir yansımasıdır. Bunun bir sıralama sınavı olduğu ve zorluk ya da kolaylık durumunun tüm adaylar için geçerli olduğu unutulmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Aygün, bu yıl YKS'de bazı ilklerin yaşandığına işaret ederek, "Özel sağlık durumu olan biri gazi olmak üzere üç adayın, gerekli tedbirler alınarak hastanelerinde sınav yapılmıştır. ÖSYM tarihinde ilk defa siyam ikizi sınava girmiştir. Siyam ikizleri ayrı kitapçık, ayrı cevap kağıdı ve işaretleyici desteği verilerek sınava alınmıştır." ifadelerini kullandı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını vurgulayarak, "YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

YKS kapsamında yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdının basıldığını, sınav evraklarının, il ve ilçelere 420 şehirler arası nakil aracıyla taşındığını anlatan Aygün, YKS'de ayrıca 6 bin 582 kent içi nakil aracının kullanıldığını kaydetti.

Üç oturum halinde düzenlenen YKS'de yaklaşık 700 bin kişinin görev aldığını hatırlatan Aygün, sınavda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

ÖSYM Başkanı Aygün, sınav sonuçlarının adaylar ve aileleri için hayırlı olması temennisinde bulundu.