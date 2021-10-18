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YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKSek yerleştirme süreci devam ediyor. YKS2. ek tercihlerini yapan adaylar tercih sonuçlarını araştırıyor. ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2021? ÖSYM YKS 2. ek ve 3. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı?
yks

YKS ikinci tercih sonuçları merakla bekleniyor. Adaylar "YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖSYM YKSek tercih sonuçlarını açıkladı mı?

YKS 2. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

YKS EK TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

YKS ek tercihleri çin 18 Ekim son gün. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.

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