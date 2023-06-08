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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na rekor başvuru: YKS sınavına kaç kişi girecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bu sene de baraj şartı olmayacak. 2023 YKS başvuru sayılarında geçen yıla göre gözle görülür bir artış oldu. Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 527 bin 463 aday, Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 573 bin 136 aday başvuruda bulundu. Üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar oturum süreleri ve saati ile ilgili detayları merak ediyor. Peki TYT, AYT ve YDT oturumları saat kaçta başlayacak? İşte ÖSYM YKS sınav başlama ve bitiş saatleri.

11:14 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YKS sınavına gireceklerin sayısında rekor artış

YKS sınavına gireceklerin sayısında rekor artış

ÖSYM 2023 YKS sınavı
17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS sınavına kaç kişi girecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (
) 17 ve 18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 527 bin 463 aday başvurdu.

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 527 bin 463 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 573 bin 136 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 338 bin 14 aday başvuru yaptı.

Geçen sene YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştu. TYT'de geçen yıla göre 293 bin 54, AYT'de 516 bin 136, YDT'de ise 169 bin 584 başvuru artışı oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda yaklaşık 1 milyon kişi görev yapacak.

TYT, AYT ve YDT oturumları saat kaçta başlayacak?

  1. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), TYT sınav başlama saati 10.15, TYT sınav süresi 165 dakika.
  2. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), AYT sınav başlama saati 10.15, AYT sınav süresi 180 dakika.
  3. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), YDT sınav başlama saati 15.45, YDT sınav süresi 120 dakika.
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