YKS sınavına gireceklerin sayısında rekor artış
YKS sınavına kaç kişi girecek?
YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 527 bin 463 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 573 bin 136 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 338 bin 14 aday başvuru yaptı.
Geçen sene YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştu. TYT'de geçen yıla göre 293 bin 54, AYT'de 516 bin 136, YDT'de ise 169 bin 584 başvuru artışı oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda yaklaşık 1 milyon kişi görev yapacak.
TYT, AYT ve YDT oturumları saat kaçta başlayacak?
- YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), TYT sınav başlama saati 10.15, TYT sınav süresi 165 dakika.
- YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), AYT sınav başlama saati 10.15, AYT sınav süresi 180 dakika.
- YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), YDT sınav başlama saati 15.45, YDT sınav süresi 120 dakika.