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ÖSYM 2023 YKS TYT-AYT-YDT sınav giriş yerleri erişime açıldı

Üniversite sınavı YKS 2023 için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini yayımladı. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. 2023 YKS için sınav yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

15:22 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
YKS sınav yerleri açıklandı mı?

YKS sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi açıklandı. YKS 2023 ne zaman? ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, YKS 2023 oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

YKS sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM, 2023 YKS Sınav Giriş Belgelerini adayların erişimine açıp açmadığı sorgulanıyor. Bu yıl üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihinde yapılacak. ÖSYM YKS sınav giriş belgelerini erişime açtı.

2022 YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyor.

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

2023 TYT, AYT, YDT sınav saat kaçta?

  • 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için ise adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

YKS sınavı nasıl yapılacak?

Testler tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdında ilgili alanda işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşet içinde, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalıdır. Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

YKS sınavında hangi konulardan soru çıkmayacak?

Yükseköğretim Kurulu YKS'ye girecek üniversite adayları için yaptığı açıklamada adayların 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

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#sınav giriş yerleri
39 dakika önce
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