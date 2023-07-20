YKS
YKS BARAJ PUANI VAR MI, KALKTI MI?
YKS'de baraj puanı uygulanmamaktadır.
TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT puanınınhesaplanmış olması yeterlidir.
YKS 2023 TYT AYT YDT İÇİN BARAJ PUANI GEREKİYOR MU?
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için adayın ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması yeterlidir.
Ancak bazı lisans programları için ise en düşük başarı sırası koşulunun sağlanması gerekir.
YKS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?
TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.
TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak.
Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile dil puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan YDT'den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.
YKS BARAJ PUANI NEDİR?
YKS'de belli bir zamana kadar uygulanan baraj puanı sistemi, öğrencilerin üniversite tercihi yapabilmek için belli bir puanı geçmesi demekti.