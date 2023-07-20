YKS baraj puanı ile bir kez daha gündemde.

açıklanırken baraj puanı olup olmadığı merak ediliyor. Sınav sonuçlarının 20 Temmuz günü erişime açılması bekleniyor. YKS sonuçlarının ilan edilmesinin akabinde tercih maratonu da başlayacak. Sonuçlarla beraber baraj puanı detayı da merak ediliyor. Peki YKS'de baraj puanı var mı, kalktı mı? YKS 2023 TYT AYT YDT için baraj puanı gerekiyor mu?