Mürteza Bedir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mürteza Bedir'in hayatına dair bilgiler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yükseköğretim Kurulunda 6 üyenin görevine son verilirken 5 yeni üye ise göreve getirildi. Mürteza Bedir YÖK'te göreve getirilen 5 üyeden birisi oldu. Peki, Mürteza Bedir kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi...

YENİ YÖK ÜYESİ MÜRTEZA BEDİR KİMDİR?

Mürteza Bedir 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimi tamamladıktan sonra 993 yılında Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Bir yıl sonra aynı YÖK bursuyla lisansüstü çalışmalarını tamamlamak üzere İngiltere’ye gitmiştir.

Londra Üniversitesi, School of Oriental and African Studies (SOAS), Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Manchester Üniversitesi Sanatlar ve Bilimler Fakültesi Ortadoğu Araştırmaları Bölümü’nde Early Development of Hanafi Legal Theory (Usul al-fiqh) adlı teziyle doktora derecesini almıştır.

REKLAM

2000 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. 2005 yılında İslam hukuku doçenti olmuştur. Sakarya Üniversitesi’nde doçent olarak çalışmaya devam etmiştir.

2007-2008 akademik yılında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir hoca olarak araştırmalarda bulunmuştur.

Ocak 2011 yılında halen mensubu olduğu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde profesör olarak göreve başladı. 2013’ten 2020’ye kadar aynı fakültede dekanlık görevini üslenmiştir. 2015 yılında İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı Uluslararası Fıkıh Akademisi Türkiye temsilciliğine atanmıştır. Ağustos 2015’te Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

ÖZGÜN Halit Eyüp Özdemir kimdir? Yeni YÖK üyesi Halit Eyüp Özdemir'in biyografisi