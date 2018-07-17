YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı, 22 Eylül Cumartesi yapılacak. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 5'inci YÖKDİL sınavına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Sınavın 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te ve tek oturum halinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sınav başvurularının 8-17 Ağustos'ta, elektronik ortamda "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacağı bildirildi.

Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek sınavın İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacağı duyurulan açıklamada, "5'inci YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir." ifadelerine yer verildi.

YKS AYT TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 milyonu aşkın lise mezunu öğrencisi 30 Haziran cumartesi günü YKS - TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve 01 Temmuz pazar günü YKS - AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarına girdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk kez düzenlenen sınav sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Peki YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak. Özellik TYT ve AYT oturumlarına giren öğrencilerin merak ettiği YKS sınav sonuç tarihi ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuyla ilgili tüm gelişmeler.YKS SINAVI TYT VE AYT OTURUMLARIN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Bu sene seçimlerin erken tarihe alınmasıyla YKS sınav tarihleri değişmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasında önceden belirlenen tarihte değişiklik yapılmamasına karar verdi. Buna göre YKS sonuçları, planlandığı gibi 31 Temmuz 2018'de açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM ile birlikte aynı anda haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.SINAVLARA TOPLAMDA KAÇ KİŞİ GİRDİ?TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binadaki 129 bin 291 salonda, AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda, YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacak.YKS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. AYT'de ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru soruldu.2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.YKS puan hesaplama nasıl yapılıyor?YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandıYKS tercih kılavuzu yayımlandıYKS'de soru iptali yokYKS tercih kılavuzu yayınlandıYKS puan hesaplama sistemi nasıl?

Görevde yükselme sınavı iptal edildi Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 8 Eylül Cumartesi yapılacak "2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı" iptal edildi.YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeline uygulanacak sınavın iptal edilmesi kararı alındı.Açıklamada, 8 Eylül Cumartesi yapılması planlanan sınavın, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile ilgili yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle iptal edildiği belirtildi.

Tezini veremeyen düz memur olacak Yetki yasasına dayanılarak çıkarılan 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da birtakım değişiklikler gerçekleştirildi. Söz konusu düzenlemelerden biri de kamuda görev yapan uzman yardımcılarının yükselmesine ilişkin oldu. KHK ile önemli bir kriter getirildi. YABANCI DİL ŞARTINI YERİNE GETİRMELİLERBuna göre, süresinde tezini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyen uzman yardımcıları düz memurluğa kaydırılacak. Yine uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler ile yabancı dil şartını yerine getiremeyen uzman yardımcıları da unvanını kaybederek düz memurluğa düşürülecek. Uygulama ile yardımcılıktan uzmanlığa geçişte gereken kriterleri yerine getirmek için yıllarca kadroların işgal edilmesinin önüne geçilecek.

2018 DGS giriş belgeleri açıklandı ÖSYM, 2018 DGS sınava giriş belgelerini açıkladı. Adaylar belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecek.ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:"21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2018-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."Saat uyarısıAyrıca 2018-DGS'de adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları belirtildi.ÖSYM'den DGS adaylarına iki müjde

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek.Atama tercihleri 17 Temmuz ile 20 Temmuz arasında alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da belli olacak.Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ile "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.Video: Öğretmen dediğin böyle olur!