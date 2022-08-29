Yüksek Seçim Kurulu 2023 seçmen listesi sorgulama: Seçmen kaydı nasıl sorgulanır?

2023 Haziran ayında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıldan az bir süre kaldı. Seçmen sorgulama nasıl yapılır merak eden vatandaşlar Yüksek Seçim Kurulu’nun seçin sorgulama uygulamasını takip ediyor. Yüksek Seçim Kurulu, mobil üzerinden seçmen sorgulamanın aktif olduğunu açıkladıktan sonra hem mobil üzerinden hem bilgiler üzerinden YSK seçmen sorgulama, işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Seçmen kaydı sorgulama naslı yapılır?

Vatandaşlar dikkat, nerede oy kullanacağınızı internet üzerinden öğrenebilirsiniz. Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/... sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı görebilirsiniz. E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.

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Yüksek Seçim Kurulu seçmen kaydı Sorgulama Ekranı tıklayın

e devlet üzerinden seçmen sorgulaması nasıl yapılır?

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi – kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuk... yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

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Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

e devlet üzerinden seçmen sorgulama ekranı için tıklayın