Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla sona erecek. Yeni dönemde, bu harç dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi daireleri ve havalimanlarındaki veznelerden ödenebilecek.

Yurt dışı çıkış harcı e-Devlet ile nasıl ödenir?

Yurt Dışına Çıkış Harcını, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamaları üzerinden kolayca ödeyebilirsiniz.

Aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları ile söz konusu bankaların, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)’nin ve vergi dairelerinin veznelerinden de ödeme yapabilirsiniz.

Bu kanallardan yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda otomatik olarak aktarıldığından, makbuz göstermenize gerek kalmadan yurt dışına çıkış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer taraftan isterseniz; Defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ile gümrük saymanlıklarının veznelerinden de ödemenizi yapabilirsiniz.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar 2025?

2024 yılı sonunda alınan 500 TL tutarındaki harç pulları, 10 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak. Ancak, bu tarihten sonra yurt dışına çıkacaklar 710 TL olarak güncellenmiş harç tutarını ödemek zorunda kalacak.

Eski ücret ne kadar süre geçerli olacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı Tebliğ Taslağına göre, 2025 yılının ilk 10 günü içerisinde yurtdışına çıkacak vatandaşlar, 2024 yılına ait 500 TL harç ücreti ile çıkış yapabilecekler. Örneğin, 3 Ocak 2025 tarihinde yurtdışına çıkmak isteyen bir kişi, harcını 31 Aralık 2024'te öderse, ekstra ödeme yapmadan yurt dışına çıkabilecektir. Ancak 11 Ocak 2025 ve sonrasında yurtdışına çıkacak kişiler için harç bedeli 710 TL olarak uygulanacak.

Harç pulu alıp çıkmayanlar ne yapacak?

10 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışına çıkış harcı için pulla ödeme dönemi tamamen sona erecek. 2024 yılı içerisinde alınan harç pulları ise yalnızca 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Harç pulunu alıp çıkış yapmayan vatandaşlar bu tarih kadar iade talebinde bulunabilecekler.







