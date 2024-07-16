AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam ve vergi düzenlemesi konusunda açıklama yaptı.
Yurt dışı çıkış harcında yeni fiyat da belli oldu.
2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcı 500 TL'ye yükseldi.
- Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.
'3 bin TL'ye çıkacak yalanı
Son zamanlarda sosyal medyada yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL'ye yükseltileceğine dair algı operasyonu yapılmaya başlanmıştı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait olduğu iddia edilen belgede harç bedelinin 3 bin TL olarak belirlendiği yer alıyordu.
Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.