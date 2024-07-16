|
Ekonomi

Yurt dışı çıkış harcı belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL yükseldiğini duyurdu.

Seren Som
12:30 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 13:00 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam ve vergi düzenlemesi konusunda açıklama yaptı.

Yurt dışı çıkış harcında yeni fiyat da belli oldu.

2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcı 500 TL'ye yükseldi.

  • Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.

'3 bin TL'ye çıkacak yalanı

Son zamanlarda sosyal medyada yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL'ye yükseltileceğine dair algı operasyonu yapılmaya başlanmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait olduğu iddia edilen belgede harç bedelinin 3 bin TL olarak belirlendiği yer alıyordu.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.



#Yurt Dışı Çıkış Harcı
#Zam
#Fiyat
#Abdullah Güler
35 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk evim kampanyası: 1.20 düşük faizli konut kredisi ile ev sahibi olunacak! Başvuru tarihi şartları belli oldu mu?