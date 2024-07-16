Yurt dışı çıkış harç ücretleri ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Yurt dışına çıkacaklar, seyahatlerinden önce harç ödemesi yapıyor. Yurt dışı harç ücretlerine ise artış yapılacağına dair iddialar gündemde yer alırken Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç TL oldu? Zam geldi mi? İşte güncel yurt dışı harç ücretleri