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120 gündü e-Devlet üzerinden uzatılacak: Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi ne kadar oldu?

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi uzatılıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya birçok vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni düzenleme ile yurt dışı kayıtlı telefonu olanlar süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunarak, kullanım süresini uzatabilecek. Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi kaç gün, kullanım süresi uzatıldı mı? E-Devlet’ten süre uzatma nasıl yapılır? İşte detaylar.

11:00 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 17:22 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi uzatılıyor.
Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi uzatılıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresiyle ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu. Bilindiği üzere Türkiye'ye yurt dışından getirilen telefonlar 120 gün (4 ay) kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor. Yapılacak yeni düzenleme ile vatandaşlar e-Devlet üzerinden telefonların kullanım süresini uzatabilecek. Peki, e-Devlet’ten yurt dışı kayıtlı telefon uzatma nasıl yapılır? İşte detaylar.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARIN KULLANIM SÜRESİ KAÇ GÜN, SÜRESİ UZATILDI MI?

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120'den 180 güne çıkarılacağı açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılacak yeni düzenleme ile
120 günlük
süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını
180
güne kadar kullanabilecek.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti. 2023 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde 117 TL yerine 260 TL maktu ÖİV alınacak. Ocak ayından itibaren IMEI kayıt harcı ise 2732 TL’den 6091 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz 2023'te alınan yeni kararla birlikte IMEI kayıt ücretinde artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Bu tutar 2023 sonuna kadar geçerli olacak.

IMEI KAYIT ÜCRETLERİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

-2015: 131.50₺

-2018: 500₺

-2019: 1.500₺

-2020: 1.838,70₺

-2021: 2.006,20₺

-2022: 2.732,40₺

-2023 7 Temmuz: 6.091,30₺

-2023 8 Temmuz ve Sonrası: 20.000₺

-2024: 31.692₺


#IMEI
#yılda yurt dışı telefon kayıt ücreti
#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
#Zafer Sırakaya
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