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Şehirler arası otobüs biletlerinde yüzde 40 "Aile Yılı" indirimi! İşte yararlanma şartları

Şehirler arası otobüs biletlerinde yüzde 40 "Aile Yılı" indirimi! İşte yararlanma şartları

12:5412/03/2025, Çarşamba
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Otobüs bileti
Otobüs bileti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirterek, "Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Düzenleme 17 Mart Pazartesi'den itibaren uygulanabilecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını bildirdi.

2025 Aile Yılı'na özel indirimli yolculuk düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Uraloğlu, ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi için Bakanlık oluruyla düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

Uygulamadan en az 2, en fazla 4 kişi yararlanabilecek

Uraloğlu, söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi vererek, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İndirimli otobüs seyahati uygulaması ne zaman başlayacak?

Yeni düzenleme 17 Mart Pazartesi'den itibaren uygulanabilecek.

Yeni düzenlemeyle en az 2, en fazla 4 kişinin aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelediklerinde indirimden faydalanabileceğini vurgulayan Uraloğlu, indirimden yararlanmak için yolcuların, aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlamasının yeterli olacağını ifade etti.



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#indirimli bilet
#Şehirlerarası otobüs bileti
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

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