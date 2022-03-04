Zaporijya Nükleer Santrali patladı mı? Zaporiya Nükleer Santrali konumu

Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi. Peki, Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlama oldu mu?

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ PATLADI MI?

Ukrayna’da Rusya güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktı. İlerleyen saatlerde bölgesel yetkililer Rus askerlerinin santrali ele geçirdiğini açıkladı.

Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.

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'KREMLİN SALDIRILARINI DURDURMALI'

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, bu ülkeye santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne düzenlediği saldırının "savaş suçu" olduğunun belirtilmesine ilişkin Psaki, "Biz şu anda kendi incelemelerimizi sürdürüyoruz. Sivillerin hedef alınması, yasak silahların kullanılması gibi konuları inceliyoruz. Henüz bir sonuca varmadık. Ancak sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması savaş suçu olarak değerlendirilecektir." yorumunu yaptı.

Psaki, Rusya'nın Zaporija Nükleer Santrali'ne saldırısıyla ilgili de "Bu sorumsuzluğun zirvesidir. Kremlin nükleer santralin etrafındaki saldırılarını durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Nükleer santrale yönelik saldırının kendilerini endişelendirdiğinin altını çizen Psaki, "Rus hükümetinin eylemi sorumsuzca ve tehlikelidir. Bölgedeki ve çevredeki sivillere yönelik çok büyük bir tehdide yol açabilirdi." dedi.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Zaporizhzhia Nükleer Santrali, Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Kakhovka Rezervuarı yakınında bulunan Enerhodar kentine bulunmaktadır.

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