Zonguldak iftar saatleri
Zonguldak 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Zonguldak iftar vakti, Zonguldak akşam ezanı, akşam namazı ve Zonguldak namaz vakitleri haberimizde.
ZONGULDAK AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATLERİ
Zonguldak imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Zonguldak imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Zonguldak imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?
11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek.
Buna göre 2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Perşembe günü idrak edilecek.
İFTAR NE DEMEK?
Sözlükte fatr “yarmak, kesmek; yaratmak, icat etmek”, bu kökten türeyen iftâr ve fıtr kelimeleri diğer bazı anlamların yanı sıra “orucu açmak, oruçluya orucu açtırmak, başlanmış bulunan orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak” gibi mânalara gelir. Kur’an’da fatr kökünün çeşitli türevleri kullanılmakla ve ayrıca oruçtan ve oruç tutmamayı haklı kılan bazı mazeretlerden söz edilmekle birlikte (el-Bakara 2/184-185, 187) kelime olarak iftar ve fıtr geçmez. Hadislerde ve sahâbe sözlerinde ise oruç ibadetiyle ilgili birçok ayrıntılı hüküm belirtilirken bu iki kelimenin yukarıdaki anlamlarda yaygın bir kullanıma sahip olduğu görülür.