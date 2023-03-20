Yozgat imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Yozgat imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Yozgat imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.