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Yozgat iftar saatleri: 2023 Yozgat akşam namazı vakitleri

Yozgat 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Yozgat iftar vakti, Yozgat akşam ezanı, akşam namazı ve Yozgat namaz vakitleri haberimizde.

10:36 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yozgat iftar vakitleri

Yozgat iftar vakitleri

Yozgat 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Yozgat iftar vakti, Yozgat akşam ezanı, akşam namazı ve Yozgat namaz vakitleri haberimizde.

YOZGAT AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATLERİ

Yozgat imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Yozgat imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Yozgat imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

21-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı

28 Haziran- 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı

19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili



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