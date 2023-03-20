Yozgat iftar vakitleri
Yozgat 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Yozgat iftar vakti, Yozgat akşam ezanı, akşam namazı ve Yozgat namaz vakitleri haberimizde.
YOZGAT AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATLERİ
Yozgat imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Yozgat imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Yozgat imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
21-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı
28 Haziran- 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı
19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili