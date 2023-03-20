Uşak imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Uşak imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Uşak imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlıyor. Şaban ayının son günlerinin yaşandığı şu günlerde 11 ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı gün kaldı. Bu yıl Ramazan ayı mart ayının sonlarına doğru başlayacak. Diyanet’in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü 23 Mart Perşembe olarak gözüküyor. Bu sebeple de ilk sahura 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe’ye bağlayan gece kalkılacak. Böylelikle 23 Mart 2023 tarihi senenin ilk oruçlu günü olacak. 23 Mart Perşembe günü de orucun 1. Günü olacak.

Sözlükte fatr “yarmak, kesmek; yaratmak, icat etmek”, bu kökten türeyen iftâr ve fıtr kelimeleri diğer bazı anlamların yanı sıra “orucu açmak, oruçluya orucu açtırmak, başlanmış bulunan orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak” gibi mânalara gelir. Kur’an’da fatr kökünün çeşitli türevleri kullanılmakla ve ayrıca oruçtan ve oruç tutmamayı haklı kılan bazı mazeretlerden söz edilmekle birlikte (el-Bakara 2/184-185, 187) kelime olarak iftar ve fıtr geçmez. Hadislerde ve sahâbe sözlerinde ise oruç ibadetiyle ilgili birçok ayrıntılı hüküm belirtilirken bu iki kelimenin yukarıdaki anlamlarda yaygın bir kullanıma sahip olduğu görülür.