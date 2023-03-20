Şanlıurfa iftar vakitleri
Şanlıurfa 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Şanlıurfa iftar vakti, Şanlıurfa akşam ezanı, akşam namazı ve Şanlıurfa namaz vakitleri haberimizde.
ŞANLIURFA AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATLERİ
Şanlıurfa imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Şanlıurfa imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Şanlıurfa imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
İFTAR NE DEMEK?
Sözlükte fatr “yarmak, kesmek; yaratmak, icat etmek”, bu kökten türeyen iftâr ve fıtr kelimeleri diğer bazı anlamların yanı sıra “orucu açmak, oruçluya orucu açtırmak, başlanmış bulunan orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak” gibi mânalara gelir. Kur’an’da fatr kökünün çeşitli türevleri kullanılmakla ve ayrıca oruçtan ve oruç tutmamayı haklı kılan bazı mazeretlerden söz edilmekle birlikte (el-Bakara 2/184-185, 187) kelime olarak iftar ve fıtr geçmez. Hadislerde ve sahâbe sözlerinde ise oruç ibadetiyle ilgili birçok ayrıntılı hüküm belirtilirken bu iki kelimenin yukarıdaki anlamlarda yaygın bir kullanıma sahip olduğu görülür.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor. 21 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı 22 Nisan ve 23 Nisan günlerini de kapsıyor. Her yıl farklı günlere denk gelen Ramazan Bayramı bu yıl Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor.