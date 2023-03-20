Van 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Van iftar vakti, Van akşam ezanı, akşam namazı ve Van namaz vakitleri haberimizde.

ŞANLIURFA AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATLERİ

Van imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Van imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Van imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2023 YILINDA İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır.

2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna ise 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece kalkılacaktır.

BU YIL RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürer. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek.







