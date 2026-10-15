Zonguldak'ta okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe okul var mı? Valilik duyurdu
Zonguldak’ta beklenen kuvvetli yağış için kritik karar gece saatlerinde duyuruldu. Valilik, 15 Ekim Perşembe günü il genelinde eğitime ara verirken kamu çalışanlarını da ilgilendiren idari izin kararını açıkladı. Peki okulların tatil edilmesine yol açan risk ne, karar kimleri kapsıyor? İşte Zonguldak Valiliğinin duyurusundaki dikkat çeken ayrıntılar…
Zonguldak Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görev yapan bazı personel grupları da aynı gün idari izinli sayılacak.
Zonguldak’ta eğitime ara verildi
Zonguldak’ta eğitime ara kararı, beklenen olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler nedeniyle alındı. Zonguldak Valiliği, il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verileceğini duyurdu.
Valilik, kararın öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alındığını bildirdi.
15 Ekim’de hangi kararlar uygulanacak?
Zonguldak Valiliğinin açıklamasına göre 15 Ekim Perşembe günü uygulanacak kararlar şöyle:
- - Zonguldak genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verilecek.
- - Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel idari izinli sayılacak.
- - Hamile kamu çalışanları idari izin kapsamında olacak.
- - 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de aynı gün idari izinli sayılacak.
Valilikten vatandaşlara uyarı
Zonguldak Valiliği, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruların takip edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.