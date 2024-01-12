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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortaları yüzde 10 artacak

Zorunlu trafik sigortası primi, Türkiye'de trafiğe çıkan tüm motorlu taşıtlar için zorunlu olan bir sigorta türüdür. Araç sahipleri, trafik sigortası ücreti ne kadar? sorusunu soruyor. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Trafik sigortası baz primlerinde şubatta yüzde 10 artış olacak. İşte detaylar.

16:19 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Zorunlu trafik sigortasında şubat ayı prim artış oranı belli oldu!
Zorunlu trafik sigortasında şubat ayı prim artış oranı belli oldu!

Zorunlu trafik sigortasında zam yolda: Baz prim yüzde 10 artacak. SEDDK açıklamasına göre, zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Zorunlu trafik sigortasında şubat ayı prim artış oranı ne kadar?

Genelgeye göre, 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler, 2024 yılı Şubat ayı için yüzde 10 artırılarak uygulanacak.

1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren genelge hükümleri, SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek.


#Zorunlu trafik sigortası primi
#trafik sigortası prim ücreti
#Resmi Gazete
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