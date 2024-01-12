"MTV ödemesi ne zaman" sorusu yeni yılın ilk günlerinde merak kazandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemesi Ocak ayında gerçekleşiyor. 2024 yılı Motorlu taşıt vergisi (MTV) için zam oranları belli oldu. Buna göre hangi aracın ne kadar MTV ödemesi yapacağı da belli olmuş oldu. Peki, MTV ödemesi için son gün ne zaman? 2024 MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? İşte 2024 MTV ödeme tarihleri...