MTV 2024 yılı oranları ve fiyat listesi belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi yeni yılda yüzde 58,46 oranında artış gösterdi. Bilindiği üzere MTV aracın yaşı, motor silindir hacmi ve aracın ilk tescil tarihine göre hesaplanıyor. Peki, 2024 yılında hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Detaylar haberimizde.

2024 MTV ORANI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.

2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

HANGİ ARABA NE KADAR MTV ÖDEYECEK? 2024 MTV TARİFESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek. Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle:

1-3 YAŞ ARALIĞINDA BULUNAN ARAÇLARIN MTV'Sİ NE KADAR?

1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 180 bin 600 bin lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda 5 bin 851 TL yıllık MTV ödeyecek.

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı

1801-2000 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 17920 TL

4-6 yaş - 13800 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 19553 TL

4-6 yaş - 15061 TL

2001 - 2500 cc

Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 26.885 TL

4-6 yaş - 19.517 TL

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 29.332 TL

4-6 yaş - 21.290 TL

2501 - 3000 cc

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.485 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.898 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.575 TL'ye çıktı

4001 cc ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.285 TL'ye çıktı

MOTOSİKLET 2024 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 625 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 467 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 345 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 212 TL

100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 80 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 1294 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 979 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 625 TL

251-650 cc 12-15 yaş arası - 345 TL

251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 212 TL

2024 MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu.

Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

MTV yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir.

1. taksit için son ödeme günü 31 Ocak, 2. taksit için son ödeme günü 31 Temmuz'dur.







