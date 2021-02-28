06 plaka nerenin? 06 plaka kodu hangi şehir, neresi?

06 plaka kodu Türkiye’nin hangi iline ait merak ediliyor. Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken bir anda önünde geçen 6 plakası gözümüze takılabilir. Ya da araç almak istersiniz ve ilanlarda gördüğünüz aracın plakası 6 olabilir. Bu durumu sıklıkla yaşayan vatandaşlar genellikle internet üzerinden ‘6 plaka nerenin, neresi’ ve ‘6 plaka kodu hangi şehir’gibi sorulara yanıt aramaktadır. İşte 6 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

06 plaka kodu hangi il?

Ankara ili 06 plaka koduna sahiptir.

06 Plaka Nerenin: Ankara

Plaka kodu 6 olan araçlar, Ankara iline kayıtlı demektir. Türkiye’nin başkenti olan Ankara ülkenin en kalabalık ikinci ilidir. Ankara ilinde 25 ilçe bulunur. Ankara ilinin büyük bir bölümü İç Anadolu Bölgesinde yer alırken kuzey kısımları Batı Karadeniz Bölgesinde yer alır. Ankara ili yüzölçümü olarak Türkiye’nin en büyük üçüncü ilidir. Ankara ilinin coğrafi konumu neredeyse ülkenin merkezi konumundadır. Ankara’nın güncel belediye başkanı Mansur Yavaş’tır.

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Ankara haberleri, hava durumu, namaz vakitleri ve en son seçim sonuçlarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Ankara Haberleri

Ankara Hava Durumu

Ankara Namaz Vakitleri

Ankara Seçim Sonuçları

Diğer Türkiye plaka kodları için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

ÖZGÜN Türkiye Plaka Kodları! Ücretsiz Araç Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ankara ili hakkında nüfus bilgisi, telefon kodu bilgisi ve ilçeleri gibi daha fazla detaya haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Ankara’nın Nüfusu

Ankara ili nüfusu başkentlik ilanından sonra hızla artmıştır. 1935 yılında yapılan ilk defa nüfus sayımı yapılmıştır. Bu nüfus sayımında toplam nüfus 534.025’tir. Bu nüfus toplamında kırsal kesimde yaşayan kişilerin yoğunluğu şehirde yaşayanlara göre çok fazladır. 2020 yılında yapılan sayımda Ankara nüfusu 5.663.322’tir. Bu nüfus toplamının neredeyse tamamı şehirlerde yaşıyordur. Ankara nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe 5903 kişi ile Keçiören’dir.

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Ankara Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Ankara’nın yüzölçümü 26.897 km2’dir. Ankara ili 39,57 Kuzey enlemi ile 32,53 Doğu boylamı arasında yer alır. Deniz seviyesinden olan yükseklik 890 metredir. Ankara bölgesi İç Anadolu Bölgesinin merkezindedir. Kuzeyinde Çankırı ve Kırıkkale illeri varken güneyinde Konya bulunur. Ankara’nın doğu sınır komşusu Aksaray ili ve Kırşehir ilidir. Batı komşusu ise Bolu ile ve Eskişehir ilidir.

Ankara’nın Tarım Ürünleri

Ankara ili denize kıyısı olmamasına rağmen tarım ve hayvancılık sektöründe çok gelişmiş bir ildir. Ankara tarım ürünleri arpa, yulaf, pirinç, buğday, şeker pancarı, patates, ayçiçeği, kavun, karpuz, mercimek, fasulye, armut, ayva, erik ve cevizdir. Ankara ilinde genellikle karasal iklim hâkimdir, bu sebeple bu ürünler yetişebilir.

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Ankara’da Gezilecek Yerler

Ankara ili kültürel zenginliği ve doğal güzellikleriyle birçok alana sahiptir. Ankara’da gezilecek yerler şunlardır:

ANKARA KALESİ: Çeşitli uygarlıkların kalıntıları bulunur. Geçmişte Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok imparatorluğun askeri üssü olarak kullanılmıştır.

Çeşitli uygarlıkların kalıntıları bulunur. Geçmişte Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok imparatorluğun askeri üssü olarak kullanılmıştır. HAMAMÖNÜ: Bölge adını II. Murad zamanından alıyor. Hamamönü’nde yaklaşık 250 ev vardır. Bu bölgede Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi ve Tacettin Camii Külliyesi bulunur. Ayrıca yaz mevsiminde Kabakçı Konağı’nda açık hava sinema etkinlikleri yapılıyor.

Bölge adını II. Murad zamanından alıyor. Hamamönü’nde yaklaşık 250 ev vardır. Bu bölgede Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi ve Tacettin Camii Külliyesi bulunur. Ayrıca yaz mevsiminde Kabakçı Konağı’nda açık hava sinema etkinlikleri yapılıyor. ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ: Müzede birçok uygarlığa ait tarihi eserler bulunur. Paleolitik Çağ’dan Anadolu’da egemenlik kurmuş olan uygarlıklara kadar birçok ulusa ait tarihi eser bu müzede bulunur.

Müzede birçok uygarlığa ait tarihi eserler bulunur. Paleolitik Çağ’dan Anadolu’da egemenlik kurmuş olan uygarlıklara kadar birçok ulusa ait tarihi eser bu müzede bulunur. ANITKABİR: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kabri burada bulunur. Anıtkabir, Barış Parkı ve Anıt Bloğu olarak iki bölümden oluşur. Anıtkabir ziyareti Aslanlı Yol üzerinden başlar. Tören Meydanı’nda ise Sanat Galerisi, Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi ve Anıtkabir Atatürk Müzesi bulunur.

Ankara’nın Telefon Kodu

Türkiye’de her ilin kendine has bir telefon kodu vardır. Ankara telefon kodu ise 312 ile başlar. Bir arama yapılmadan önce telefon kodunun önüne “0” konulmalıdır. Şehir içi aramalarda telefon kodu kullanılmasına gerek yokken şehir dışı aramalarda telefon kodu kullanılmalıdır. Ankara ilçelerine göre telefon kodları farklıdır. Ankara ilçelerine göre telefon kodları şunlardır:

Akyurt Telefon Kodu: 0312844

Altındağ Telefon Kodu: 0312309

Ayaş Telefon Kodu: 0312712

Ayaş Telefon Kodu: 0312712

Bala Telefon Kodu: 0312876

Beypazarı Telefon Kodu: 0312763

Çamlıdere Telefon Kodu: 0312753

Çankaya Telefon Kodu: 0312425

Çubuk Telefon Kodu: 0312837

Elmadağ Telefon Kodu: 0312863

Etimesgut Telefon Kodu: 0312244

Evren Telefon Kodu: 0312893

Gölbaşı Telefon Kodu: 0312484

Güdül Telefon Kodu: 0312728

Haymana Telefon Kodu: 0312658

Kalecik Telefon Kodu: 0312857

Kazan Telefon Kodu: 0312814

Keçiören Telefon Kodu: 0312314

Kızılcahamam Telefon Kodu: 0312736

Mamak Telefon Kodu: 0312368

Nallıhan Telefon Kodu: 0312785

Polatlı Telefon Kodu: 0312621

Sincan Telefon Kodu: 0312270

Şereflikoçhisar Telefon Kodu: 0312687

Yenimahalle Telefon Kodu: 0312343

Ankara’nın Posta Kodu

Ankara ilinin posta kodları ilçelere göre değişkenlik gösterir. Ankara posta kodu 06000’dır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 6 plaka koduna ait Ankara ilinin ilçelerinin posta kodu da 6 ile başlamaktadır. Ankara ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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Ayaş: 06710

Altındağ Ulus: 06030

Akyurt: 06750

Bala: 06720

Beypazarı: 06730

Çubuk: 06760

Çankaya: 06410

Elmadağ: 06780

Evren: 06770

Etimesgut: 06790

Güdül: 06840

Gölbaşı: 06830

Haymana: 06860

Kızılcahamam: 06890

Keçiören Etlik: 06010

Kazan: 06980

Kalecik: 06870

Mamak: 06260

Nallıhan: 06920

Pursaklar: 06145

Polatlı: 06900

Sincan: 06930

Yenimahalle: 06170

Şereflikoçhisar: 06950

Ankara’nın İlçeleri

6 plaka koduna sahip Ankara ilinde 25 ilçe ve belediye vardır. Bu belediyelerde 1425 mahalle bulunur. Ankara ilçeleri şunlardır:

Ayaş

Altındağ Ulus

Akyurt

Bala

Beypazarı

Çubuk

Çankaya

Elmadağ

Evren

Etimesgut

Güdül

Gölbaşı

Haymana

Kızılcahamam

Keçiören Etlik

Kazan

Kalecik

Mamak

Nallıhan

Pursaklar

Polatlı

Sincan

Yenimahalle

Şereflikoçhisar