Ankara ili nüfusu başkentlik ilanından sonra hızla artmıştır. 1935 yılında yapılan ilk defa nüfus sayımı yapılmıştır. Bu nüfus sayımında toplam nüfus 534.025’tir. Bu nüfus toplamında kırsal kesimde yaşayan kişilerin yoğunluğu şehirde yaşayanlara göre çok fazladır. 2020 yılında yapılan sayımda

Ankara nüfusu