06 plaka nerenin? 06 plaka kodu hangi il? İşte bu soruların yanıtıyla birlikte ait olduğu il hakkında detaylar.
06 plaka koduna sahip olan araçlar Ankara iline kayıtlı demektir. Türkiye’nin başkenti olan Ankara ülkenin en kalabalık ikinci ilidir. Ankara ilinde 25 ilçe bulunur. Ankara ilinin büyük bir bölümü İç Anadolu Bölgesinde yer alırken kuzey kısımları Batı Karadeniz Bölgesinde yer alır. Ankara ili yüzölçümü olarak Türkiye’nin en büyük üçüncü ilidir. Ankara ilinin coğrafi konumu neredeyse ülkenin merkezi konumundadır. Ankara’nın güncel belediye başkanı Mansur Yavaş’tır.
06 Plaka kodlu Ankara'nın özellikleri
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Ankara’nın Nüfusu
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Ankara’da Gezilecek Yerler
- ANKARA KALESİ:Çeşitli uygarlıkların kalıntıları bulunur. Geçmişte Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok imparatorluğun askeri üssü olarak kullanılmıştır.
- HAMAMÖNÜ:Bölge adını II. Murad zamanından alıyor. Hamamönü’nde yaklaşık 250 ev vardır. Bu bölgede Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi ve Tacettin Camii Külliyesi bulunur. Ayrıca yaz mevsiminde Kabakçı Konağı’nda açık hava sinema etkinlikleri yapılıyor.
- ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ:Müzede birçok uygarlığa ait tarihi eserler bulunur. Paleolitik Çağ’dan Anadolu’da egemenlik kurmuş olan uygarlıklara kadar birçok ulusa ait tarihi eser bu müzede bulunur.
- ANITKABİR:Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kabri burada bulunur. Anıtkabir, Barış Parkı ve Anıt Bloğu olarak iki bölümden oluşur. Anıtkabir ziyareti Aslanlı Yol üzerinden başlar. Tören Meydanı’nda ise Sanat Galerisi, Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi ve Anıtkabir Atatürk Müzesi bulunur.
Ankara’nın Telefon Kodu
- Akyurt Telefon Kodu: 0312844
- Altındağ Telefon Kodu: 0312309
- Ayaş Telefon Kodu: 0312712
- Ayaş Telefon Kodu: 0312712
- Bala Telefon Kodu: 0312876
- Beypazarı Telefon Kodu: 0312763
- Çamlıdere Telefon Kodu: 0312753
- Çankaya Telefon Kodu: 0312425
- Çubuk Telefon Kodu: 0312837
- Elmadağ Telefon Kodu: 0312863
- Etimesgut Telefon Kodu: 0312244
- Evren Telefon Kodu: 0312893
- Gölbaşı Telefon Kodu: 0312484
- Güdül Telefon Kodu: 0312728
- Haymana Telefon Kodu: 0312658
- Kalecik Telefon Kodu: 0312857
- Kazan Telefon Kodu: 0312814
- Keçiören Telefon Kodu: 0312314
- Kızılcahamam Telefon Kodu: 0312736
- Mamak Telefon Kodu: 0312368
- Nallıhan Telefon Kodu: 0312785
- Polatlı Telefon Kodu: 0312621
- Sincan Telefon Kodu: 0312270
- Şereflikoçhisar Telefon Kodu: 0312687
- Yenimahalle Telefon Kodu: 0312343
Ankara’nın Posta Kodu
- Ayaş: 06710
- Altındağ Ulus: 06030
- Akyurt: 06750
- Bala: 06720
- Beypazarı: 06730
- Çubuk: 06760
- Çankaya: 06410
- Elmadağ: 06780
- Evren: 06770
- Etimesgut: 06790
- Güdül: 06840
- Gölbaşı: 06830
- Haymana: 06860
- Kızılcahamam: 06890
- Keçiören Etlik: 06010
- Kazan: 06980
- Kalecik: 06870
- Mamak: 06260
- Nallıhan: 06920
- Pursaklar: 06145
- Polatlı: 06900
- Sincan: 06930
- Yenimahalle: 06170
- Şereflikoçhisar: 06950
Ankara’nın İlçeleri
- Ayaş
- Altındağ Ulus
- Akyurt
- Bala
- Beypazarı
- Çubuk
- Çankaya
- Elmadağ
- Evren
- Etimesgut
- Güdül
- Gölbaşı
- Haymana
- Kızılcahamam
- Keçiören Etlik
- Kazan
- Kalecik
- Mamak
- Nallıhan
- Pursaklar
- Polatlı
- Sincan
- Yenimahalle
- Şereflikoçhisar
- Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır. Konuyla ilgili detaylar için “” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.