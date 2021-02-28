09 nerenin plakası? 09 plaka neresi, hangi ilin plakası?

9 plaka kodu Türkiye’nin hangi iline ait merak ediliyor. Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken bir anda önünde geçen 9 plakası gözümüze takılabilir. Ya da araç almak istersiniz ve ilanlarda gördüğünüz aracın plakası 9 olabilir. Bu durumu sıklıkla yaşayan vatandaşlar genellikle internet üzerinden ‘9 plaka neresi, nerenin plakası’ ve ‘9 plaka kodu hangi şehir’gibi sorulara yanıt aramaktadır. İşte 9 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

09 PLAKA NERENİN?

9 plaka Afyonkarahisar iline aittir. Plaka kodu 9 olan araçlar, Afyonkarahisar iline kayıtlı demektir. Aydın ili Türkiye’nin en kalabalık yirminci şehridir. Aydın ili Ege Bölgesi’nde yer alır. Aydın ili geçim kaynağı tarım ve turizmdir. Aydın plaka kodu 09’dur. Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’dur. Aydın ilinin GSYİH’ye göre kişi başına düşen değer 32.362 TL’dir. Aydın ili yüzölçümü 8.117 km2’dir. Aydın iline tarihte ilk yerleşim M.Ö. 3000’inci yılda yapılmıştır.

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AYDIN’IN NÜFUSU

Aydın ilinde yapılan en son nüfus sayımı 2020 yılında olmuştur. Aydın nüfusu toplamı 1.119.084’tür. Aydın ilinde km2 başına düşen kişi sayısı 138’dir. Aydın ilinde en kalabalık olan ilçe 469 kişi ile Efeler’dir. Aydın ilindeki yıllık nüfus artış hızı oranı %0,73’tür. Yıllık nüfus artış oranı en yüksek olan ilçe Didim iken en düşük olan ilçe Koçarlı’dır. Aydın ilinde 17 ilçe ve bu belediyelere bağlı toplam 671 mahalle bulunur.

AYDIN HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Aydın ili yüzölçümü 8.116 km2’dir. Aydın ilinin kuzeyinde İzmir bulunurken güneyinde Muğla illeri bulunur. Aydın ilinin doğusunda Denizli ili yer alırken batısında Ege Denizi yer alır. Aydın ilinin denize olan uzaklığı 64 metredir. Aydın bölgesi Türkiye’deki yüzölçümü sıralamasında 39. sıradadır. Aydın ilinde Kemer Barajı, Çine Topçam Barajı, Yaylakavak Barajı, İkizdere Barajı, Çine Barajı, Menderes Barajı ve Karacasu Barajı olmak üzere altı adet baraj bulunur. Aydın ilinde Akdeniz iklimi hâkimdir yani yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar ılık ve yağışlı geçer.

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AYDIN’IN TARIM ÜRÜNLERİ

Aydın ili Türkiye’de yüzölçümüne oranlar en fazla tarım alanı bulunan ildir. Aydın tarım ürünlerinden en önemli olanları zeytin, incir, kestane ve kerevizdir. Aydın ili bu tarım ürünlerinin üretiminde Türkiye’nin ilk sırasında yer alır. Aynı zamanda pamuk ve çilek üretiminde 2. sırada yer alan Aydın ili taze börülce üretiminde 3. sırada yer alır. Aydın bölgesinde üç değişik iklim gözlemlendiği için bitki türlerinde çeşitlilik görülür.

AYDIN’DA GEZİLECEK YERLER

Aydın ilinde turistik seyahatler için en uygun zaman yaz mevsimidir. Aydın’da gezilecek yerler şunlardır:

GÜVERCİNADA KALESİ

Kuşadası ilçesinde yer alan bu kale Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yapılmıştır. Eskiden bu kaleye ulaşım sadece sandallar ile oluyormuş. Fakat sonradan mendireklerle karaya bağlanmıştır. Bu sebeple turistlerin çok ilgisi çeken bu eserdir.

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AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ

1973 yılında açılan bu müze geniş bir bahçe içerisinde bulunuyor. Bu bahçede Tralleis, Magnesia, Alinda, Alabanda, Nysa, Amyzon, Piginda, Harpasa, Myus, Pygela, Orthosia ve Mastaura gibi antik kentlerden gelen ve çeşitli dönemlere ait arkeolojik değer taşıyan taş eserler bulunuyor. Bu taş eserlerden bazıları heykeller, lahitler, altarlar, yazıtlar ve mezart taşlarıdır.

TALES MATEMATİK MÜZESİ

2007 yılında çeşitli AR-GE çalışmaları ile tasarlanmıştır. Özellikle çocukların gitmesi gereken bir müzedir. Bu müzede matematiğin babası olarak bilinen Tales’in bulduğu cebir konuları üzerine birçok matematiksel oyunlar ve etkinlikler vardır.

AYDIN’IN TELEFON KODU

Aydın ili tüm Türkiye illeri gibi kendine ait bir telefon koduna sahiptir. Aydın telefon kodu 256’dır. Şehir içinde arama yapmak isteyen kişilerin bu telefon kodunu kullanmaları gerekmez. Fakat şehirler dışı aramalarda bu telefon kodunun başına “0” konularak arama yapılmalıdır.

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AYDIN’IN POSTA KODU

Aydın ili posta kodu olarak 09000’ları kullanılır. Aydın posta kodu ilçelere göre değişkenlik gösterir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 9 plaka koduna ait Afyonkarahisar ilinin ilçelerinin posta kodu da 9 ile başlamaktadır. Afyonkarahisar ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Bozdoğan için 09780

Buharkent için 09670

Didim için 09270

Efeler için 09630

Germencik için 09330

Karacasu için 09390

Karpuzlu için 09450

Koçarlı için 09990

Kuyucak için 09965

Kuşadası için 09400

Köşk için 09570

Nazilli için 09900

Sultanhisar için 09470

Söke için 09207

Yenipazar için 09350

Çine için 09500

İncirliova için 09600

AYDIN’IN İLÇELERİ

9 plaka koduna sahip Aydın ilinde 17 ilçe bulunur. Aydın ili Ege Bölgesi’nin en büyük 3. ilidir. Aydın ilinde belediyelere bağlı 671 mahalle bulunur. Aydın ilçeleri şunlardır:

Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar.

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