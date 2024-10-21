Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 10 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 10 plaka kodu hangi şehre ait? Bu sorunun yanıtı, hem yerel halk hem de yolculuk planlayanlar için merak konusu. İşte detaylar...
- Plakalar hakkında daha fazla detay için
plaka kodları
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BALIKESİR’İN NÜFUSU
BALIKESİR HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
BALIKESİR’İN TARIM ÜRÜNLERİ
BALIKESİR’DE GEZİLECEK YERLER
ANTANDROS ANTİK KENTİ
Altınoluk’ta bulunan çeşitli arkeolojik kalıntıların bulunduğu bir antik kenttir. M.Ö. 1200’lerde inşaa edilmiştir. Roma dönemine ait olan kalıntılar vardır.
KAZ DAĞLARI
Balıkesir ili ve Çanakkale ili arasında bulunan bu dağların en yüksek noktası 1774 metredir. Bu dağların yunan mitolojisindeki adı İda Dağları’dır.
BALIKESİR SAAT KULESİ
Belediye parkının içinde konumlanan Koca Saat’in yüksekliği 20 metredir. 1827 yılında Giritli Zade Mehmet Paşa tarafından tasarlanmıştır. Görüntüsü ile turistlerin çok dikkatini çeken bir eserdir.
BALIKESİR’İN TELEFON KODU
BALIKESİR’İN POSTA KODU
- Altıeylül için 10100
- Ayvalık için 10405
- Balya için 10840
- Bandırma için 10245
- Bigadiç için 10440
- Burhaniye için 10700
- Dursunbey için 10800
- Edremit için 10390
- Erdek için 10500
- Gömeç için 10715
- Gönen için 10900
- Havran için 10565
- İvrindi için 10785
- Karesi için 10085
- Kepsut için 10660
- Manyas için 10480
- Marmara için 10940
- Savaştepe için 10580
- Sındırgı için 10330
- Susurluk için 10610
BALIKESİR’İN İLÇELERİ
- Altıeylül
- Ayvalık
- Balya
- Bandırma
- Bigadiç
- Burhaniye
- Dursunbey
- Edremit
- Erdek
- Gömeç
- Gönen
- Havran
- İvrindi
- Karesi
- Kepsut
- Manyas
- Marmara
- Savaştepe
- Sındırgı
- Susurluk
- Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır. Konuyla ilgili detaylar için “” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.