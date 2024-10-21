Türkiye'deki araç plaka kodları, her ilin kendine özgü bir numarasıyla belirlenir ve bu kodlar illerin alfabetik sıralamasına göre atanmıştır. 01 ile başlayan plaka kodları Adana'ya aitken, 81 numaralı plaka ise en son il olan Düzce'yi temsil eder. Plaka kodları, şehirlerin tanıtımı açısından da önem taşır ve araçların hangi ile kayıtlı olduğunu anlamamızı sağlar. Türkiye'de toplam 81 il için plaka kodları belirlenmiştir ve bu kodlar araçların kimlik numarası gibi kullanılmaktadır. Peki, 13 plaka neresi? Araçların 13 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?