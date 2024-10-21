Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 11 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 11 plaka kodu hangi şehre ait? Bu sorunun yanıtı, hem yerel halk hem de yolculuk planlayanlar için merak konusu. Detaylarına yakından bakalım.
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken bir anda önünden geçen 11 plakası gözümüze takılabilir. Bu durumu sıklıkla yaşayan vatandaşlar genellikle internet üzerinden hem o plakaya ait şehri araştırır hem ezberlemek isterler. İşte 11 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
11 plaka neresi?
- 11 plakaBilecik iline aittir.
Bilecik ili, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgelerinin kesişim noktalarıdır. Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde her sene Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri yapılır. Bilecik yöresine özgü yemekler bıldırcın kebabı, nohutlu mantı ve dağ eriği kesme çorbasıdır.
Bilecik Nüfusu
Bilecik Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Bilecik Tarım Ürünleri
Bilecik’te Gezilecek Yerler
Bilecik Telefon Kodu
Bilecik Posta Kodu
- Bilecik Merkez için 11000
- Bozüyük için 11300
- Gölpazarı için 11700
- İnhisar için 11640
- Osmaneli için 11500
- Pazaryeri için 11800
- Söğüt için 11600
- Yenipazar için 11780
- Bilecik ilçeleri
- Bilecik Merkezi
- Bozüyük
- Gölpazarı
- İnhisar
- Osmaneli
- Pazaryeri
- Söğüt
- Yenipazar