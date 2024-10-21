Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
11 Plaka Nerenin Plakası? 11 Plaka Kodu Hangi İlin, Neresidir?

11 Plaka Nerenin Plakası? 11 Plaka Kodu Hangi İlin, Neresidir?

10:5421/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
11 Plaka Kodu
11 Plaka Kodu

Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 11 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 11 plaka kodu hangi şehre ait? Bu sorunun yanıtı, hem yerel halk hem de yolculuk planlayanlar için merak konusu. Detaylarına yakından bakalım.

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken bir anda önünden geçen 11 plakası gözümüze takılabilir. Bu durumu sıklıkla yaşayan vatandaşlar genellikle internet üzerinden hem o plakaya ait şehri araştırır hem ezberlemek isterler. İşte 11 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

11 plaka neresi?

  • 11 plaka
    Bilecik iline aittir.
Plaka kodu 11 olan araçlar, Bilecik iline kayıtlı demektir. Bilecik ili Güney Marmara Bölge’si içinde yer alır. Bilecik ili toplam yüzölçümü 4.321 km
2
’dir.

Bilecik ili, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgelerinin kesişim noktalarıdır. Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde her sene Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri yapılır. Bilecik yöresine özgü yemekler bıldırcın kebabı, nohutlu mantı ve dağ eriği kesme çorbasıdır.

Bilecik Nüfusu

Bilecik ilinde ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. 1965 yılında yapılan nüfus sayımına göre toplam nüfus 32.112’dir. Bilecik ilinde güncel yapılan sayım 2020 yılında yapılmıştır. 2020 yılındaki nüfus sayımına göre
Bilecik nüfusu
74.019 kişidir. Bilecik ilinin nüfusunun 14.856 kişi kırsal kesimde yaşarken 59.163 kişi şehirlerde yaşar.

Bilecik Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Bilecik ili Güney Marmara Bölge’sinde yer alır. Aynı zamanda
Bilecik bölgesi
Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinin keşisim noktasıdır. Bilecik ili 39° ve 40° 31’ Kuzey enlemleri ile 29° 43’ ve 30° 41’ Doğu boylamları arasında yer alır. Bilecik ili doğuda Bolu ili ve Eskişehir iline komşudur. Batı kesiminde ise Bilecik ili Bursa iline komşudur. Bilecik ilinin kuzeydeki komşusu ise Sakarya ilidir. Bilecik ili yüzölçümü 4.321 km
2
’dir. Türkiye’de bulunan küçük illerden birisidir. Bilecik merkezinin yüzölçümü ise 844 km
2
’dir. Türkiye’de en az nüfusa sahip olan illerden birisidir.

Bilecik Tarım Ürünleri

Bilecik ilinde geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.
Bilecik tarım ürünleri
buğday, baklagiller, arpa, mısır, nohut, fasulye, şeker pancarı, ayçiçeği, soğan, barbunya, semizotu, havuç, sivri biber, domates, patlıcan, kıvırcık ve şerbetçi otudur. Bilecik ilinde yıllık yağış miktarı 450 kg/m
2
’dir. Bilecik iline en fazla yağış ocak ve mayıs ayında gerçekleşir. Bilecik ilinde tarım alanı kapsamında seracılık yapılır. Özellikle Sakarya Irmağı’nın yakınlarında tarımsal faaliyetler çok fazladır.

Bilecik’te Gezilecek Yerler

Bilecik ili hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi yapıtları ile turistik bir önemi vardır.
Bilecik’te gezilecek yerler
şunlardır:
ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ:
Şeyh Edebali’nin mezarı bu türbede bulunur. Şeyh Edebali, Osmanlı İmparatorlu’ğunun manevi kurucusu olarak kabul edilir.
SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ MÜZESİ:
1900’lü yılların başında kurulmuştur. Bu müzede Söğüt ve çevresinde yaşayan Yörüklere ait olan eserler sergilenir.
BİLECİK SAAT KULESİ:
Bilecik iline, Eskişehir tarafından giriş yapıldığında karşılaşılan bir kuledir. II. Abdulhamit döneminde Ertuğrul Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından inşa edilmiştir.
TÜRBİN MESİRE ALANI:
Bozüyük ilçesine yaklaşık 7 km uzaklıkta bulunan bir piknik alanıdır. Şelaleden elektrik üretimi yapılarak bu alanın elektrik ihtiyacı karşılanır. Bu mesire alanı ormanlık bir dinlenme alanıdır.

Bilecik Telefon Kodu

Türkiye’de her ilin kendine has bir telefon alan kodu vardır.
Bilecik telefon kodu
228’dir. Bir arama yapılmadan önce bu telefon kodunun başına “0” yazılmalıdır. Şehir içinde yapılan aramalarda telefon kodu yazılmasına gerek yoktur.

Bilecik Posta Kodu

Her ilin kendine özel posta kodu vardır. Aynı zamanda her ilçenin kendine has bir posta kodu vardır.
Bilecik posta kodu
11000’dır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 11 plaka koduna ait Bilecik ilinin ilçelerinin posta kodu da 11 ile başlamaktadır. Bilecik ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
  • Bilecik Merkez için 11000
  • Bozüyük için 11300
  • Gölpazarı için 11700
  • İnhisar için 11640
  • Osmaneli için 11500
  • Pazaryeri için 11800
  • Söğüt için 11600
  • Yenipazar için 11780
  • Bilecik ilçeleri
11 plaka koduna sahip Bilecik ilinde 7 ilçe ve 8 belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı 62 mahalle ve 244 köy bulunur.
Bilecik ilçeleri
şunlardır:
  • Bilecik Merkezi
  • Bozüyük
  • Gölpazarı
  • İnhisar
  • Osmaneli
  • Pazaryeri
  • Söğüt
  • Yenipazar
Balıkesir ili hakkında diğer içeriklere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
#11 Plaka
#Bilecik Plaka Kodu
#Plaka
#plaka kodları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı