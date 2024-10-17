Bitlis ili tarihi kaleleri ve İslami eserleri ile turistlerin ilgisini çeken bir şehirdir. Türkiye’deki önemli dağların ve göllerin bu ilde bulunmasından dolayı dağ tırmanışı ve kayak turizmi gibi birçok etkinlik bu ilde ön plandadır. Bitlis ili karasal iklime sahip olduğu için ilkbahar veya sonbahar aylarında gezilmesi daha uygundur. Bu dönemde hava daha ılıktır. Bitlis’te müze gezilirken herhangi bir kart gereksinimi yoktur. Kültür Bakanlığı’na ait olan Müzekart ile Bitlis ilindeki müzeler gezilebilir.

Bitlis’te gezilecek yerler