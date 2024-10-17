Türkiye'deki araç plaka kodları, her ilin kendine özgü bir numarasıyla belirlenir ve bu kodlar illerin alfabetik sıralamasına göre atanmıştır. 01 ile başlayan plaka kodları Adana'ya aitken, 81 numaralı plaka ise en son il olan Düzce'yi temsil eder. Plaka kodları, şehirlerin tanıtımı açısından da önem taşır ve araçların hangi ile kayıtlı olduğunu anlamamızı sağlar. Türkiye'de toplam 81 il için plaka kodları belirlenmiştir ve bu kodlar araçların kimlik numarası gibi kullanılmaktadır. Peki, 13 plaka neresi? Araçların 13 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 13 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 13 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar..
Bitlis ili Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
13’tür. Bitlis ili, İslami eserleri ile popüler olan bir ildir. Bitlis ilinin güncel Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’dır. Bitlis belediyesi 1872 yılında kurulmuştur. Bitlis ilinde kale, cami, medrese, köprü, han ve türbe gibi tarihi yapılar bulunur.
13 PLAKA KODUNA SAHİP BİTLİS’İN NÜFUSU
Bitlis ilinde ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. 1965 yılında yapılan bu sayıma göre nüfus toplamı 49.890 kişidir. Bu toplam nüfusun 31.165 kişisi kırsal kesimde yaşarken 18.725 kişisi şehir hayatında yaşar. 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre
67.373 kişidir. Bu toplam nüfusun 18.425 kişisi kırsal kesimde yaşarken 48.948 kişisi şehir hayatında yaşar.
BİTLİS HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Bitlis ili Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ildir.
410 33' - 430 11' Doğu boylamları 370 54'- 380 58' Kuzey enlemleri arasında yer alır. Bitlis ili güneyde Siirt ili ile komşu iken kuzeyde Ağrı ili ile komşudur. Aynı zamanda doğuda Van Gölü varken batıda Muş ili bulunur.
Bitlis ili genellikle dağlardan ve platolardan oluşur. Bu sebeple Bitlis’te hayvancılık ve tarım sektörü çok gelişmiştir.
tütün, pancar, patates ve çeşitli meyvelerdir. Bitlis ilinde iklim karasal iklim olduğu için geniş yapraklı bitki türleri burada yetişmezler.
BİTLİS’TE GEZİLECEK YERLER
Bitlis ili tarihi kaleleri ve İslami eserleri ile turistlerin ilgisini çeken bir şehirdir. Türkiye’deki önemli dağların ve göllerin bu ilde bulunmasından dolayı dağ tırmanışı ve kayak turizmi gibi birçok etkinlik bu ilde ön plandadır. Bitlis ili karasal iklime sahip olduğu için ilkbahar veya sonbahar aylarında gezilmesi daha uygundur. Bu dönemde hava daha ılıktır. Bitlis’te müze gezilirken herhangi bir kart gereksinimi yoktur. Kültür Bakanlığı’na ait olan Müzekart ile Bitlis ilindeki müzeler gezilebilir.
Bitlis’te gezilecek yerler
şunlardır:
BİTLİS ETNOGRAFİK MÜZESİ:
Bitlis ilinde merkezde bulunan bu müze 2005 yılında açılmıştır. Bu müzede Bitlis tarihine ait etnografik eserler bulunur.
Bu çarşı Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alan çarşıdır. Kale surları arasına inşa edilmiş olan çarşıda birçok dükkan ve çay bahçesi vardır.
Bitlis ilindeki en fazla nüfusa sahip olan ilçesidir. Bu ilçe şehir merkezine 30 dakikalık bir mesafede yer alır. Tatvan ilçesi hem Nemrut Dağı’nın eteklerinde hem de Van Gölü’nin kıyısında yer alan bir ilçedir.
Bitlis ilinin her il gibi kendine ait bir telefon kodu vardır. Türkiye’de şehirler içinde arama yapılırken telefon kodu gerekli değildir. Fakat şehir dışı aranacağı zaman telefon kodu başına “0” konularak Numara çevrilmelidir.
434’tür.
Her ilin kendine özel bir posta kodu vardır. Bu posta kodları ilçeler arasında son rakamları değişiklik gösterir.
13000’tür. Bitlis’te 7 adet ilçe bulunur. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 13 plaka koduna ait Bingöl ilinin ilçelerinin posta kodu da 13 ile başlamaktadır. Bingöl ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
Adilcevaz için posta kodu 13500
Ahlat için posta kodu 13400
Bitlis Merkez için posta kodu 13000
Güroymak için posta kodu 13810
Hizan için posta kodu 13600
Mutki için posta kodu 13700
Tatvan için posta kodu 13200
13 plaka koduna ait Bitlis ilinde 7 ilçe ve 13 belediye vardır. Bu 13 belediyeye bağlı 123 mahalle ve 348 köy bulunur.
şunlardır:
Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları! 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalar hangi ilin?
Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Plaka kodları arasında en çok merak edilen 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalardır. İşte, tablo halinde Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları.
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