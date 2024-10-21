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15 Plaka Nerenin Plakası? 15 Plaka Kodu Hangi İlin, Neresidir?

15 Plaka Nerenin Plakası? 15 Plaka Kodu Hangi İlin, Neresidir?

11:5621/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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15 Plaka Kodu
15 Plaka Kodu

Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 15 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 15 plaka kodu hangi şehre ait? Bu sorunun yanıtı, hem yerel halk hem de yolculuk planlayanlar için merak konusu. İşte detaylar...

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 15 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. Haberimizde bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detayları öğrenebilirsiniz. Peki, 15 Plaka Kodu Nerenin? 15 Plaka Hangi ilin Plakası? İşte detaylar...

15 PLAKA NERENİN?

Burdur ili Akdeniz Bölgesi’nde yer alır. 15 plaka Burdur iline aittir. Burdur ili toplam yüzölçümü 7.175 km
2
’dir. Burdur ilinde kilometre başına 37 kişi düşer. Bu sayı Burdur merkezde 71’dir. Burdur ilinin deniz seviyesinden yüksekliği 963 metredir. Burdur ili Valisi Ali Arslantaş’tır. Burdur Belediye Başkanı ise Ali Orkun’dur.

BURDUR TELEFON KODU

Türkiye’de her ilin kendine ait telefon kodu vardır. Şehir içinde arama yapılırken telefon kodu kullanılmasına gerek yoktur.
Burdur telefon kodu
248’dir. Şehir dışından Burdur ilindeki bir sabit hattı aramak isteyen bir kişi telefon kodunun başına “0” koyarak arama yapabilir.

BURDUR POSTA KODU

Türkiye’de her ilin kendine ait bir posta kodu vardır. Posta kodu beş hanelidir. Bu beş hanenin ilk iki hanesi sabit kalırken son üç hanesi Burdur ilinin ilçelerine göre değişiklik yapılır.
Burdur posta kodu
15000’dür. Burdur ilçelerine göre posta kodu değişiklikleri şunlardır:
  • Ağlasun için posta kodu 15800
  • Altınyayla(dirmil) için posta kodu 15420
  • Bucak için posta kodu 15300
  • Burdur Merkez için posta kodu 15100
  • Çavdır için posta kodu 15900
  • Çeltikçi için posta kodu 15070
  • Gölhisar için posta kodu 15400
  • Karamanlı için posta kodu 15700
  • Kemer için posta kodu 15090
  • Tefenni için posta kodu 15600
  • Yeşilova için posta kodu 15500

BURDUR İLÇELERİ

Burdur ilinde 11 ilçe ve 19 belde bulunur. Bu belediyelere bağlı 182 köy vardır. Burdur Valisi Ali Arslantaş’tır.
Burdur ilçeleri
şunlardır:
  • Ağlasun
  • Altınyayla
  • Bucak
  • Burdur (il merkezi)
  • Çavdır
  • Çeltikçi
  • Gölhisar
  • Karamanlı
  • Kemer
  • Tefenni
  • Yeşilova
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