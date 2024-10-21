Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 15 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 15 plaka kodu hangi şehre ait? Bu sorunun yanıtı, hem yerel halk hem de yolculuk planlayanlar için merak konusu. İşte detaylar...
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 15 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. Haberimizde bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detayları öğrenebilirsiniz. Peki, 15 Plaka Kodu Nerenin? 15 Plaka Hangi ilin Plakası? İşte detaylar...
15 PLAKA NERENİN?
BURDUR TELEFON KODU
BURDUR POSTA KODU
- Ağlasun için posta kodu 15800
- Altınyayla(dirmil) için posta kodu 15420
- Bucak için posta kodu 15300
- Burdur Merkez için posta kodu 15100
- Çavdır için posta kodu 15900
- Çeltikçi için posta kodu 15070
- Gölhisar için posta kodu 15400
- Karamanlı için posta kodu 15700
- Kemer için posta kodu 15090
- Tefenni için posta kodu 15600
- Yeşilova için posta kodu 15500
BURDUR İLÇELERİ
- Ağlasun
- Altınyayla
- Bucak
- Burdur (il merkezi)
- Çavdır
- Çeltikçi
- Gölhisar
- Karamanlı
- Kemer
- Tefenni
- Yeşilova