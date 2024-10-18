Evde otururken camdan baktığımızda gözümüze bir anda araç plakası takılır. Daha önce görmediğimiz bir plaka numarası vardır. Örneğin Van’da yaşıyorsunuzdur ve 18 plaka kodu görürsünüz. O anda bu plaka kodu nerenin, hangi şehre ait hemen hatırlamayabiliriz. İşte hazırladığımız bu haberimizde hem bu sorulara yanıt bulacaksınız hem de o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. Peki, 18 plaka neresi? Araçların 18 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?