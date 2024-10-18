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16 Plaka Nerenin Plakası? 16 Plaka Kodu Hangi ilin, Nereye ait?

16 Plaka Nerenin Plakası? 16 Plaka Kodu Hangi ilin, Nereye ait?

13:0718/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
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16 Plaka Kodu
16 Plaka Kodu

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 16 numaralı plaka kodudur. Peki 16 nerenin plakası? Bursa ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik. 16 plaka nerenin? Araçların 16 plaka kodu neresi, hangi ilin plakası? İşte bu soruların yanıtı ve şehir ile ilgili bilinmesi gerekenler.

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 16 numaralı plaka kodudur. Peki 16 nerenin plakası? Bursa ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

16 Plaka Nerenin?

16 plaka Bursa iline aittir. Plaka kodu 16 olan araçlar, Bursa iline kayıtlı demektir. Bursa ili, Türkiye’nin en kalabalık olan dördüncü ilidir. 2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasına göre Bursa dünyada 28. sırada iken Türkiye’de birinci sıradadır. Bursa ili Marmara Bölgesi’nde yer alır. Bursa ili Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tır. Bursa ilindeki rakım 155 metredir yani 508 ft’dir. Bursa ilinin en eski adı Hüdavendigar’dır.

Bursa'nın Nüfusu kaç?

Bursa ili yüzölçümü 10.811 km
2
’dir. 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre
Bursa nüfusu
3.101.833’tür. Bursa ilinde km
2
başına 287 kişi düşer. Bursa ilinde en kalabalık olan ilçe 5974 kişi ile Yıldırım’dır. Bursa ili yıllık nüfus artış oranı %1,5’tür. Nüfus artış oranı en fazla olan ilçe Mudanya’dır. Nüfus artış oranı en az olan ilçe Keleş’tir. 1965’li yıllarda kırsal kesimde yaşayan kişi sayısı şehirde yaşayan kişi sayısından fazladır. Günümüzde ise neredeyse nüfusun tamamı şehirde yaşıyor.

BURSA HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Bursa ili, Güney Marmara Bölgesi’nde yer alır.
Bursa bölgesi
40° batı boylam ve 29° kuzey enlem arasında yer alır. Bursa ilinin kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova bulunurken kuzeydoğusunda Kocaeli ve Sakarya ili bulunur. Bursa ilinin doğusunda Bilecik ili varken güneyinde ise Kütahya ili vardır. Balıkesir ili ise Bursa ilinin batısında bulunur.

BURSA TARIM ÜRÜNLERİ

Bursa ili tarım sektöründe çok gelişmiştir.
Bursa tarım ürünleri
üzüm, şeftali, kiraz, kestane, fasulye, bezelye, bakla ve ayçiçeğidir. Bursa ilinin toprağı tarım için çok elverişlidir. Bursa ili iklimi sıcak, nemli ve yağışlı olduğundan tarıma çok müsaittir. Türkiye’nin kalitesi en fazla olan sebzeler Bursa ilinde üretilir.

BURSA GEZİLECEK YERLER

Bursa ili doğal ve tarihi zenginlikleri ile Türkiye’de çok büyük önem taşır. Bursa ili ekonomik açıdan çok gelişmiş şehirlerden birisidir. Bursa, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentliğini yapmış bir şehirdir. Bu açıdan dolayı Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan birçok tarihi eser Bursa ilinde bulunur.
Bursa gezilecek yerler
şunlardır:
BURSA ULU CAMİ:
Bursa’nın en önemli simgelerinden birisidir. Ulu Cami’nin yirmi kubbesi bulunur. Bu cami I. Beyazıd tarafından inşa edilmiştir. Bursa ilinin merkezinde yer alır.
MURADİYE KULLİYESİ:
Osmanlı Devleti zamanında yapılan son külliyedir. II. Murad tarafından inşa edilmiştir. Bursa ilinin Osmangazi ilçesinde yer alır. Külliyenin içinde hamam, camii, medrese ve türbe vardır.
KOZAHAN:
Bu han 15. yüzyılın sonunda II. Bayezid tarafından inşaa edilmiştir. Bursa ilinin tarihi bir alışveriş merkezi niteliği taşır. Kozahan’ın içinde ipek kumaşlar, şallar, aksesuarlar ve el işi ürünler bulunur.

BURSA TELEFON KODU

Bursa iline yapılan aramalar için
Bursa telefon kodu
gereklidir. Bursa telefon kodu 224’tür. Bir arama yapılırken telefon kodunun önüne “0” konularak yapılmalıdır. Bursa ilinden dışarı yapılan aramalar için telefon kodu gerekli iken şehir içi aramalarda bu telefon kodu gerekli değildir.

BURSA POSTA KODU

Bursa ilinde posta kodu toplam 5 haneli tam sayıdan oluşur. Bursa posta kodu 16000’dır. Bursa ilinde posta kodunun son üç hanesi Bursa ilçelerine göre değişiklik gösterir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 16 plaka koduna ait Bursa ilinin ilçelerinin posta kodu da 16 ile başlamaktadır. Bursa ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Büyükorhan: 16990

Gürsu: 16580

Gemlik: 16600

İnegöl: 16415

Harmancık: 16770

İznik: 16870

Keles: 16740

Karacabey: 16700

Mudanya: 16950

Kestel: 16460

Mustafakemalpaşa: 16535

Orhaneli: 16980

Nilüfer: 16110

Osmangazi: 16190

Orhangazi: 16810

Yıldırım: 16290

Yenişehir: 16900

BURSA İLÇELERİ

16 plaka koduna ait Bursa ili 17 ilçeye ve belediyeye bağlıdır. Bu belediyelere toplam 1060 mahalle bağlıdır. Bursa ilçeleri şunlardır:

Osmangazi

Nilüfer

Büyükorhan

Yıldırım

Gemlik

Gürsu

Harmancık

İnegöl

İznik

Karacabey

Keles

Kestel

Mudanya

Mustafakemalpaşa

Orhaneli

Orhangazi

Yenişehir

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