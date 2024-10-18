Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 16 numaralı plaka kodudur. Peki 16 nerenin plakası? Bursa ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik. 16 plaka nerenin? Araçların 16 plaka kodu neresi, hangi ilin plakası? İşte bu soruların yanıtı ve şehir ile ilgili bilinmesi gerekenler.
Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 16 numaralı plaka kodudur. Peki 16 nerenin plakası? Bursa ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
16 Plaka Nerenin?
16 plaka Bursa iline aittir. Plaka kodu 16 olan araçlar, Bursa iline kayıtlı demektir. Bursa ili, Türkiye’nin en kalabalık olan dördüncü ilidir. 2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasına göre Bursa dünyada 28. sırada iken Türkiye’de birinci sıradadır. Bursa ili Marmara Bölgesi’nde yer alır. Bursa ili Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tır. Bursa ilindeki rakım 155 metredir yani 508 ft’dir. Bursa ilinin en eski adı Hüdavendigar’dır.
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BURSA POSTA KODU
Bursa ilinde posta kodu toplam 5 haneli tam sayıdan oluşur. Bursa posta kodu 16000’dır. Bursa ilinde posta kodunun son üç hanesi Bursa ilçelerine göre değişiklik gösterir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 16 plaka koduna ait Bursa ilinin ilçelerinin posta kodu da 16 ile başlamaktadır. Bursa ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
Büyükorhan: 16990
Gürsu: 16580
Gemlik: 16600
İnegöl: 16415
Harmancık: 16770
İznik: 16870
Keles: 16740
Karacabey: 16700
Mudanya: 16950
Kestel: 16460
Mustafakemalpaşa: 16535
Orhaneli: 16980
Nilüfer: 16110
Osmangazi: 16190
Orhangazi: 16810
Yıldırım: 16290
Yenişehir: 16900
BURSA İLÇELERİ
16 plaka koduna ait Bursa ili 17 ilçeye ve belediyeye bağlıdır. Bu belediyelere toplam 1060 mahalle bağlıdır. Bursa ilçeleri şunlardır:
Osmangazi
Nilüfer
Büyükorhan
Yıldırım
Gemlik
Gürsu
Harmancık
İnegöl
İznik
Karacabey
Keles
Kestel
Mudanya
Mustafakemalpaşa
Orhaneli
Orhangazi
Yenişehir