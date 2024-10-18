Araçların il plaka kodları, ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede araçların kaydını ve tescilini sağlamak, trafik düzenini sağlamak ve hukuki işlemleri kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Plaka kodları, trafik kazaları, trafik yoğunluğu ve diğer trafikle ilgili istatistiklerin işlenmesinde büyük rol oynar. Peki, 17 plaka neresi? Araçların 17 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakasıdır?
Araçların değişmez parçaları olan nitelendirilen taşıt kayıt plakaları hem araca hem de sahibine cezai ve hukuki sorumluluklar yüklemektedirler. Peki, Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 17 nerenin plakası? Çanakkale ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar….Çanakkale'de yaşayan bir vatandaş, 17 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 17 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
17 plaka Çanakkale iline aittir. Çanakkale ili, Kuzeybatı Marmara Bölgesi'nde yer alır. Çanakkale ili yüzölçümü yaklaşık 949 km'dir. Çanakkale ili rakımı 2 metre yani 6 ft'dir. Çanakkale halkı Boşnak, Yörük, Manav ve Türkmen gibi farklı topluluklardan oluşur. Boşnak ve Yörük halk genellikle tarım ile uğraşır.
Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları! 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalar hangi ilin?
Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Plaka kodları arasında en çok merak edilen 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalardır. İşte, tablo halinde Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları.
Çanakkale ilinde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. 1927 yılında ilk yapılan nüfus sayımına göre 8.515 kişi Çanakkale Merkez'de yaşamıştır. En son 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre
159.718'dir. Bu toplam nüfusun 37.145 kişisi kırsal kesimde yaşar iken 122.615 kişisi şehirlerde yaşar.
ÇANAKKALE HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Çanakkale ili Kuzeybatı Marmara Bölgesi'nde yani Kuzeybatı Anadolu Bölgesi'nde yer alır.
26-24 derece Doğu boylamı ile 40 derece Kuzey enlemi arasında yer alır. Çanakkale ili güneyde Balıkesir ili ile komşudur. Çanakkale ilinin diğer komşu illeri ise Edirne ve Tekirdağ'dır.
Çanakkale ili tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlar. Çanakkale'de tarım alanları yaklaşık 200.000 hektardır.
buğday, arpa, yulaf, çavdar, susam, tütün, baklagillerden ise fasulye, nohut, bezelye ve börülcedir. Çanakkale ili zeytin yetiştirmeciliğinde Türkiye'de 4. sıradadır.
ÇANAKKALE’DE GEZİLECEK YERLER
Çanakkale ili hem tarihi açıdan hem de doğal güzellikleri sebebi ile turistik bir şehirdir. Çanakkale destanına sahip olan bu şehrin ünü tüm dünyada bilinir. Özellikle Gelibolu Yarımadası 18 Mart Çanakkale Zafer'inde çok fazla turist almıştır.
Çanakkale gezilecek yerler
şunlardır:
ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ VE ŞEHİTLER ANITI:
1915 yılında Çanakkale Savaş'ında şehit olan askerler anısı için yapılmıştır. Bu şehitlik 1960 yılında açılmıştır.
Aslında 1890 yılında inşa edilmiştir fakat Çanakkale Savaşı sırasında zarar görmüştür. Çarşının ismi eski zamanlarda bu çarşıda "Ayna" ismindeki at gözlüklerinin satılmasıdır. 1960 yılında yapılan restorasyonun ardından tekrar açılmıştır. Çeşitli hediyelik eşyalar bulunur.
Kaz Dağlarının eteklerinde hem mitolojik hem de arkeolojik değer taşıyan bir antik kenttir. Bu antik kent 1870 yılında keşfedilmiştir. Birçok buradan çıkan tarihi eser Türkiye'deki müzelerde ve çeşitli yabancı müzelerde sergileniyordur. 1998 yılında Truva kenti UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmıştır.
Türkiye'de her şehrin kendine özel bir telefon alan kodu vardır.
286'dır. Bir arama yapmak isteyen kişi telefon kodunun başına "0" koyması gereklidir. Şehir içi aramalarda bu telefon kodu kullanılması gerekmezken şehir dışı aramalarda kullanılmalıdır.
Her ilin kendine özgü bir posta kodu vardır.
17000'dır. Posta kodu baş iki rakamı aynı kalırken ilçeler arasında son rakamlarda değişiklik görülür. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 17 plaka koduna ait Çanakkale ilinin ilçelerinin posta kodu da 17 ile başlamaktadır. Çanakkale ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
Ayvacık için posta kodu 17860
Bayramiç için posta kodu 17700
Biga için posta kodu 17200
Bozcaada için posta kodu 17680
Çan için posta kodu 17400
Çanakkale Merkez için posta kodu 17020
Eceabat için posta kodu 17900
Ezine için posta kodu 17600
Gelibolu için posta kodu 17360
Gökçeada(imroz) için posta kodu 17760
Lâpseki için posta kodu 17810
Yenice için posta kodu 17560
17 plaka koduna ait Çanakkale ilinde 12 ilçe ve 23 belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı 78 mahalle vardır. Çanakkale belediyelerine bağlı olan ayrıca 572 köy bulunur. Çanakkale ilinde bulunan
şunlardır:
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