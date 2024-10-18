Araçların değişmez parçaları olan nitelendirilen taşıt kayıt plakaları hem araca hem de sahibine cezai ve hukuki sorumluluklar yüklemektedirler. Peki, Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 17 nerenin plakası? Çanakkale ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar….Çanakkale'de yaşayan bir vatandaş, 17 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 17 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...