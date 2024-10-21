Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 12 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 12 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait? Bu sorunun yanıtı, hem yerel halk hem de yolculuk planlayanlar için merak konusu. İşte detaylar...
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken bir anda önünde geçen 12 plakası gözümüze takılabilir. Ya da araç almak istersiniz ve ilanlarda gördüğünüz aracın plakası da olabilir. Bu durumu sıklıkla yaşayan vatandaşlar genellikle internet üzerinden ‘12 plaka neresi, nerenin plakası’ ve ‘12 plaka kodu hangi il’gibi sorulara yanıt aramaktadır. İşte 12 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
12 PLAKA NERENİN?
12 plaka Bingöl iline aittir. Plaka kodu 12 olan araçlar, Bingöl iline kayıtlı demektir.
BİNGÖL’ÜN NÜFUSU
BİNGÖL HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLER
BİNGÖL TARIM ÜRÜNLERİ
BİNGÖL’DE GEZİLECEK YERLER
BİNGÖL TELEFON KODU
BİNGÖL POSTA KODU
· Adaklı ilçesi için 12600
· Bingöl Merkez ilçesi için 12400
· Genç ilçesi için 12500
· Karlıova ilçesi için 12900
· Kiğı ilçesi için 12800
· Solhan ilçesi için 12700
· Yayladere ilçesi için 12650
· Yedisu ilçesi için 12830
BİNGÖL İLÇELERİ
· Bingöl (il merkezi)
· Adaklı
· Genç
· Karlıova.
· Kiğı
· Solhan.
· Yayladere.
· Yedisu