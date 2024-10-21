Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 09 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 09 plaka kodu hangi şehre ait? Bu sorunun yanıtı, hem yerel halk hem de yolculuk planlayanlar için merak konusu. İşte detaylı bilgiler...
09 plaka Aydın'ın Özellikleri
- Plakalar hakkında daha fazla detay için
plaka kodları
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AYDIN’IN NÜFUSU
AYDIN HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
AYDIN’IN TARIM ÜRÜNLERİ
AYDIN’DA GEZİLECEK YERLER
GÜVERCİNADA KALESİ
Kuşadası ilçesinde yer alan bu kale Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yapılmıştır. Eskiden bu kaleye ulaşım sadece sandallar ile oluyormuş. Fakat sonradan mendireklerle karaya bağlanmıştır. Bu sebeple turistlerin çok ilgisi çeken bu eserdir.
AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ
1973 yılında açılan bu müze geniş bir bahçe içerisinde bulunuyor. Bu bahçede Tralleis, Magnesia, Alinda, Alabanda, Nysa, Amyzon, Piginda, Harpasa, Myus, Pygela, Orthosia ve Mastaura gibi antik kentlerden gelen ve çeşitli dönemlere ait arkeolojik değer taşıyan taş eserler bulunuyor. Bu taş eserlerden bazıları heykeller, lahitler, altarlar, yazıtlar ve mezart taşlarıdır.
TALES MATEMATİK MÜZESİ
2007 yılında çeşitli AR-GE çalışmaları ile tasarlanmıştır. Özellikle çocukların gitmesi gereken bir müzedir. Bu müzede matematiğin babası olarak bilinen Tales’in bulduğu cebir konuları üzerine birçok matematiksel oyunlar ve etkinlikler vardır.
AYDIN’IN TELEFON KODU
AYDIN’IN POSTA KODU
- Bozdoğan için 09780
- Buharkent için 09670
- Didim için 09270
- Efeler için 09630
- Germencik için 09330
- Karacasu için 09390
- Karpuzlu için 09450
- Koçarlı için 09990
- Kuyucak için 09965
- Kuşadası için 09400
- Köşk için 09570
- Nazilli için 09900
- Sultanhisar için 09470
- Söke için 09207
- Yenipazar için 09350
- Çine için 09500
- İncirliova için 09600
AYDIN’IN İLÇELERİ
Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar.
- Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır. Konuyla ilgili detaylar için “” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.