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1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava olacak mı? 1 Mayıs ve 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava olacak mı? 1 Mayıs ve 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

15:5326/04/2025, Cumartesi
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1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?
1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Marmaray, Başkentray, İZBAN ve bazı metro hatları ücretsiz olacak. Belediye toplu taşıma araçlarıyla ilgili kararlar ise yerel yönetimler tarafından açıklanacak.

​1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. Bu karar, 26 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile duyuruldu.

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, “Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00’dan 24.00’e kadar ve Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00’dan 24.00’e kadar” Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

#Toplu Taşıma Ücreti
#1 Mayıs Toplu Taşıma Ücretsiz
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