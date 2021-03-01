12 nerenin plakası? 12 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken bir anda önünde geçen 12 plakası gözümüze takılabilir. Ya da araç almak istersiniz ve ilanlarda gördüğünüz aracın plakası da olabilir. Bu durumu sıklıkla yaşayan vatandaşlar genellikle internet üzerinden ‘12 plaka neresi, nerenin plakası’ ve ‘12 plaka kodu hangi il’gibi sorulara yanıt aramaktadır. İşte 12 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

12 plaka neresi?

12 plaka Bingöl iline aittir. Plaka kodu 12 olan araçlar, Bingöl iline kayıtlı demektir.

Bingöl ili adını Erzurum ve Muş sınırı olan Bingöl Dağı’ndan alır. Eski ismi Çapakçur 1944 yılında Bingöl olarak değiştirilmiştir. Bingöl ilinin ikliminde yazlar sıcak geçerken kışlar soğuk geçer. Bingöl plaka kodu 12’dir. Bingöl ilinde rakım 1.153 metre yani 3.782 ft’dir. Bingöl Merkez ve Genç ilçesinin rakımları en düşük iken Karlıova ilçesi rakımı en fazla olan ilçedir. 2013 yılında havayolu ulaşımı için ilde Bingöl Havalimanı açılmıştır.

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BİNGÖL’ÜN NÜFUSU

İlk olarak Bingöl ilinde 1965 yılında nüfus sayımı yapılmıştır. Bu yapılan nüfus sayımında toplam nüfus 43.883 kişidir. Bu toplam nüfusun 32.156 kişisi kırsal kesimde yaşarken 11.727 kişisi şehirlerde yaşar. 2020 yılında en son yapılan nüfus sayımına göre Bingöl nüfusu 281.768’dir. Bu toplam nüfusun 142.670 kişisi erkek iken 139.098 kişisi kadındır.

BİNGÖL HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLER

Bingöl ili Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde yer alır. Bingöl bölgesi 38 27' ve 40°27' Doğu boylamlarıyla 41°20' ve 39°54' Kuzey enlemleri arasında yer alır. Bingöl ilinin doğusunda Muş ili, kuzeyinde Erzincan ve Erzurum ili, batısında Tunceli ve Elazığ ili güneyinde ise Diyarbakır ili bulunur. Bingöl ili yüzölçümü 8.125 km2’dir. Bu toplam yüzölçümünün 22, 82’si Bingöl Merkez ilçesine aittir. Bingöl ilinde Şerafettin Yaylaları, Çötele (Çotla) Yaylası, Hırhal ve Çavreş Yaylası, Kiğı Yaylası ve Dağın Düzü Yaylaları, Kârer Yaylası bulunur.

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BİNGÖL TARIM ÜRÜNLERİ

Bingöl ilinde başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Bingöl ilinde toplam 59.140 hektar tarım arazisi bulunur. Bu tarım arazilerinin %67’si tarla tarımı iken %14, 5’i bahçe tarımıdır. Bingöl tarım ürünlerinde en çok üretilen meyve karpuzdur. Diğer yönden tarım ürünleri arasında buğday, patates, ceviz ve yem bitkisi olan yonca bulunur. 2020 yılında Bingöl Belediyesi tarafından belirli tarım ürünlerinin desteği sağlandı. Bu tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, kuru soğan ve yem bitkileridir.

BİNGÖL’DE GEZİLECEK YERLER

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Bingöl ili hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi eser niteliğindeki yapıtlarıyla turistik bir mekandır. Bingöl’de gezilecek yerler şunlardır:

· KÖS KAPLICALARI: Özellikle romatizma ve kadın hastalıklarına sahip kişilerin tercih ettiği zaman şifa bulduğu bir yerdir. Bu kaplıcalarda maden suyu özelliği vardır.

· KALE TEPESİ: Bingöl ilinde Karlıova ilçesinde yer alan bir tepedir. Bu tepede Türkiye’den doğan ilk güneşin ışıkları güzel bir manzaraya yol açar. Kale tepesi yüksekliği 3250 metredir.

· KANİREŞ BARAJI: Bingöl ilinde Kanireş ilçesinde yer alan bir barajdır. Halk burayı mesire alanı olarak kullanıyor. Özellikle amatör balıkçılığın yapıldığı bir barajdır.

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BİNGÖL TELEFON KODU

Bingöl ili her il gibi kendine özgü bir telefon koduna sahiptir. Bingöl telefon kodu 426’dır. Şehir dışında arama yapmak isteyen bir kişi telefon alan kodu olan 426’nın başına “0” koymalıdır. Şehir içi aramalarda telefon kodu girilmesi gerekli değildir.

BİNGÖL POSTA KODU

Türkiye’deki her ilin kendine özel bir posta kodu vardır. Bu posta kodlarının başları aynı kalır fakat sonraki rakamları ilçelere göre değişiklik gösterebilir. Bingöl posta kodu 12000’dır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 12 plaka koduna ait Bingöl ilinin ilçelerinin posta kodu da 12 ile başlamaktadır. Bingöl ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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· Adaklı ilçesi için 12600

· Bingöl Merkez ilçesi için 12400

· Genç ilçesi için 12500

· Karlıova ilçesi için 12900

· Kiğı ilçesi için 12800

· Solhan ilçesi için 12700

· Yayladere ilçesi için 12650

· Yedisu ilçesi için 12830

BİNGÖL İLÇELERİ

12 plaka koduna ait Bingöl ilinde bulunan Bingöl ilçeleri 8 adettir. Ayrıca Bingöl ilinde 11 belediye ve bu belediyelere bağlı 68 mahalle ve 320 köy bulunur. Bingöl ilçeleri şunlardır:

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· Bingöl (il merkezi)

· Adaklı

· Genç

· Karlıova.

· Kiğı

· Solhan.

· Yayladere.

· Yedisu