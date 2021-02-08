ÖZGÜN HABERLER

2021 ÖSYM sınav gözetleme görevli ücreti ne kadar?

2021 ÖSYM sınav gözetleme görevli ücretleri belli oldu. COVID-19 salgını nedeni ile ertelenen 2020 – ALES/2’nin 21 Şubat 2021’de yapılması kararı alındı. Bu sınavda görevli olmak isteyenler başvurularını

ÖSYM GİS sistemi üzerinden yapabilirler. Peki, 2021 ÖSYM sınav görevi başvuru ücreti ne kadar? İşte diğer tüm detaylar.

Haber Merkezi Diğer
ÖSYM sınav görevli ücretleri belli oldu.

ÖSYM sınav görevli ücretleri belli oldu.

COVID-19 salgını nedeni ile ertelenen 2020 – ALES/2’nin 21 Şubat 2021’de yapılması kararı alındı. 2020 – ALES/2 sınavında görevli olmak isteyen öğretmenler için görev talebi ekranı açıldı.

ALES NE ZAMAN?

21 Şubat 2021’de yapılacak ALES Sınavı için görev talebi ekranı açıldı.

Sınavda görevli olmak isteyen öğretmenler, 9 Şubat 2021’e kadar ÖSYM GİS sistemine görerek, görev taleplerini yapabilecekler.

ÖSYM GİS başvuru ekranı:

https://gis.osym.gov.tr/Yetki/..

2021 ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ

Bina sınav sorumlusu 396 TL

Bina sınav sorumlusu yardımcısı 264 TL

Bina yöneticisi 264 TL

Bina yöneticisi yardımcısı 237 TL

Salon başkanı 237 TL

Gözetmen 198 TL

Yedek gözetmen 158 TL

Yardımcı gözetmen (engelli) 264 TL

Sınav görevlilerinin alacakları ücretler, %15’lik vergi dilimi doğrultusunda hesaplanıyor.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sinek küçüktür ama mide bulandırır
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
        Çok yakında!
        FLAŞ

        #title#

        #spot#
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.