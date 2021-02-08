2021 ÖSYM sınav gözetleme görevli ücreti ne kadar?

COVID-19 salgını nedeni ile ertelenen 2020 – ALES/2’nin 21 Şubat 2021’de yapılması kararı alındı. 2020 – ALES/2 sınavında görevli olmak isteyen öğretmenler için görev talebi ekranı açıldı.
ALES NE ZAMAN?
21 Şubat 2021’de yapılacak ALES Sınavı için görev talebi ekranı açıldı.
Sınavda görevli olmak isteyen öğretmenler, 9 Şubat 2021’e kadar ÖSYM GİS sistemine görerek, görev taleplerini yapabilecekler.
ÖSYM GİS başvuru ekranı:
https://gis.osym.gov.tr/Yetki/..
2021 ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ
Bina sınav sorumlusu 396 TL
Bina sınav sorumlusu yardımcısı 264 TL
Bina yöneticisi 264 TL
Bina yöneticisi yardımcısı 237 TL
Salon başkanı 237 TL
Gözetmen 198 TL
Yedek gözetmen 158 TL
Yardımcı gözetmen (engelli) 264 TL
Sınav görevlilerinin alacakları ücretler, %15’lik vergi dilimi doğrultusunda hesaplanıyor.
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