2021 ÖSYM sınav gözetleme görevli ücreti ne kadar?

2021 ÖSYM sınav gözetleme görevli ücretleri belli oldu. COVID-19 salgını nedeni ile ertelenen 2020 – ALES/2’nin 21 Şubat 2021’de yapılması kararı alındı. Bu sınavda görevli olmak isteyenler başvurularını

ÖSYM GİS sistemi üzerinden yapabilirler. Peki, 2021 ÖSYM sınav görevi başvuru ücreti ne kadar? İşte diğer tüm detaylar.