YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav takvimine göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanması ile tercih süreci başlamış olacak. Peki, 2022 YKS üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?

2022 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları açıklandıktan sonra kısa süre içerisinde tercih takvimi belirlenecek. Tercih kılavuzunın yayımlanmasının ardında üniversite kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması da duyurulacak. Ancak YÖK üzerinden bir önceki dönemlere ait üniversite taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan 4 yıllık bölümler ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

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YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.