Özgün YKS üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?
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YKS üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?

YKS 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 2022 YKS'ye katılan öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyor. Sonuçların açıklanmasına az bir zaman kala, adaylar üniversite taban puanlarını sorguluyor. Peki, YKS üniversite taban puanları belli mi? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 YKS 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite lisans ve ön lisans taban puanları açıklandı mı?
YKS taban puanları 2022

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav takvimine göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanması ile tercih süreci başlamış olacak. Peki, 2022 YKS üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?

2022 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları açıklandıktan sonra kısa süre içerisinde tercih takvimi belirlenecek. Tercih kılavuzunın yayımlanmasının ardında üniversite kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması da duyurulacak. Ancak YÖK üzerinden bir önceki dönemlere ait üniversite taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan 4 yıllık bölümler ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

YKS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak 2022?
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YKS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak 2022?
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