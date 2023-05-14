|
Özgün

Bayburt Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Bayburt İttifak ve Parti Oy Oranları Milletvekilleri

2023 Bayburt seçim sonuçları, Cumhur İttifakı oy oranı, Millet, Emek ve Özgürlük, ATA İttifakı oy oranları ve 28. Dönem milletvekilleri listesi belli oluyor. Oy verme Bayburt ve tüm Türkiye’de sabah 08.00’de başlayıp 17.000’de sona erecek. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HÜDA Par, Memleket Partisi, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin aldıkları güncel ilçelere göre oy oranları ve oy sayısı netleşiyor. 14 Mayıs Karadeniz Bölgesi Bayburt Cumhurbaşkanı adayı oy oranı ve 28. Dönem Milletvekili seçilen Bayburt milletvekilleri listeleri Yeni Şafak seçim sayfasında.

19:10 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bayburt Seçim Sonuçları

Bayburt Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi Bayburt ittifak seçim sonuçları, milletvekili seçiminde partilerin aldıkları oy oranları ve oy sayısı belli oluyor.
açılan sandık sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, ülke geneli toplam seçmen sayısı, partilerin oy oranları, geçerli ve geçersiz oy sayısı, milletvekili dağılımı, TBMM milletvekili listeleri ilçelere göre harita olarak anbean Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında yayınlanacak.

2023 Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

2023
YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

14 Mayıs Bayburt İttifak Seçim Oy Oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Bayburt İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.

2023 Bayburt AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları

14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Bayburt AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.

Bayburt İlçeleri Seçim Sonuçları 2023

oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Partilere göre belli olacak. YSK seçim yasaklarının kaldırılması ile Bayburt partilere göre seçim sonuçları yenisafak.com'da anlık olarak açıklanacak. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

Bayburt Milletvekilleri Listesi

AK PARTİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYI

Orhan Ateş

İYİ PARTİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYI

Karabey Kadri Karaoğlu

MHP BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYI

Bekir Kasap

Bayburt Hakkında

Bayburt Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan Erzurum-Trabzon tarihi İpek Yolu üzerindedir. Marco Polo ve Türk seyyah Evliya Çelebi bu yoldan geçmişlerdir. Çoruh nehrinin kıyısında bulunan şehrin tarihi M.Ö. 3000’lere kadar uzanır.

TARİHÇE

Bayburt'un tarihi M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Şehir, Azziler tarafından kurulmuştur. Bayburt, Med, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Saltuklu, Danışmend, Selçuklu, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Erzurum'a, 1927 yılında Gümüşhane'ye bağlı il olmuştur.

İLÇELER

Bayburt ilinin ilçeleri Aydıntepe ve Demirözü‘dür.

Aydıntepe
: Bayburt il merkezinin 24 km. kuzey batısında kendi adı ile anılan ovanın kuzeyindedir. Türk İslam döneminden kalma en önemli eserler, Gümüşdamla köyünde bulunan tarihi kemer köprü ve ilçe merkezinde bulunan medrese kalıntıları ve merkez camidir.
Demirözü:
Tarihi savaşın yapıldığı Otlukbeli tepesi bu ilçededir. Demirözü merkezinde klasik dönemden kaldığı sanılan yapı kalıntıları, ilçeye bağlı Bayrampaşa köyü civarındaki (Evcikler) Tepesi Höyüğü ve Gökçedere kasabasında (Pulur) Höyüğü ilk tunç çağına ait çanak çömlek bulunması ile önem kazanmaktadır.
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

#Bayburt seçim sonuçları
#Bayburt ittifak oy oranları
#Bayburt 2023 seçimi
#Bayburt ilçe oy oranları
#Bayburt 14 mayı parti oy oranları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Şanlıurfa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı