Bayburt Seçim Sonuçları
2023 Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Bayburt İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Bayburt İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Bayburt AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Bayburt AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Bayburt İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Bayburt Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYI
Orhan Ateş
İYİ PARTİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYI
Karabey Kadri Karaoğlu
MHP BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYI
Bekir Kasap
Bayburt Hakkında
Bayburt Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan Erzurum-Trabzon tarihi İpek Yolu üzerindedir. Marco Polo ve Türk seyyah Evliya Çelebi bu yoldan geçmişlerdir. Çoruh nehrinin kıyısında bulunan şehrin tarihi M.Ö. 3000’lere kadar uzanır.
Bayburt'un tarihi M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Şehir, Azziler tarafından kurulmuştur. Bayburt, Med, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Saltuklu, Danışmend, Selçuklu, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Erzurum'a, 1927 yılında Gümüşhane'ye bağlı il olmuştur.
Bayburt ilinin ilçeleri Aydıntepe ve Demirözü‘dür.