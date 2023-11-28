Tapu Kadastro parsel sorgulama

ile ilgili vatandaşlarımız tarafından oldukça soru mevcut. Tapu Kadastro parsel sorgulama işlemi ile hem bir taşınmazın tapudaki yerini öğrenebilir, hem de haritadaki bir taşınmazın ada ve parsel numaralarına ulaşabilirsiniz. Cep telefonlarından ve bilgisayar aracılığıyla ulaşılan TKGM parsel sorgulama sayfası ile bir konuta dair elinizdeki bilgileri de teyit edebilirsiniz. 2023 Tapu Kadastro parsel sorgulama nedir? Tapu Kadastro parsel sorgulama nasıl yapılır? İşte haberimizin detayları sizlerle...