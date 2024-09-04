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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek?

2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre 2024-EUS başvuruları, 4 Eylül'e kadar sürecek. Peki 2024-EUS sınavı ne zaman?

15:05 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular ne zaman sona erecek?
ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular ne zaman sona erecek?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" başvuruları başladı. Peki 2024-STS Eczacılık sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2024 EUS ne zaman?

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) başvuruları ne zaman bitecek?

2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular, 4 Eylül'e kadar sürecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman?

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 13 Ekim'de ÖSYM tarafından yapılacak.

ÖSYM AİS giriş (Aday İşlemleri Sistemi): ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS, ÖSYM'nin adaylara sunduğu Aday İşlemleri Sistemi'nin kısaltmasıdır. ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. AİS şifresi, ÖSYM'nin online hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan kişisel bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


#2024 EUS
#Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
#ÖSYM
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