ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" başvuruları başladı. Peki 2024-STS Eczacılık sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2024 EUS ne zaman?
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) başvuruları ne zaman bitecek?
2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular, 4 Eylül'e kadar sürecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman?
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 13 Ekim'de ÖSYM tarafından yapılacak.