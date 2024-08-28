YÖKDİL 2 sonuçları sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL 2 11 Ağustos Pazar gerçekleştirildi. 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda yapılan sınav sonuçları tarihi merak ediliyor. Peki, YÖKDİL 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...