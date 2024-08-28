YÖKDİL 2 sonuçları sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL 2 11 Ağustos Pazar gerçekleştirildi. 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda yapılan sınav sonuçları tarihi merak ediliyor. Peki, YÖKDİL 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
YÖKDİL 2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2024-YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi ''11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Sınav sonuçları bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.