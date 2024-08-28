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YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2024 YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL 2 sonuçları açıklandı mı sorusu, sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesini yakından takip ediyor. YÖKDİL sınav sonuçları, başvurulan dil alanında akademik kariyer yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor. YÖKDİL 2 sonuçları açıklandı. 11 Ağustos'ta YÖKDİL/2 sınavı 81 ilde, 87 sınav merkezinde, 349 bina ve 4 bin 16 salonda yapılmıştı. Peki YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2024 YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı...

14:17 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:21 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
2024/2 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları
2024/2 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları

YÖKDİL 2 sonuçları sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL 2 11 Ağustos Pazar gerçekleştirildi. 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda yapılan sınav sonuçları tarihi merak ediliyor. Peki, YÖKDİL 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

YÖKDİL 2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024-YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi ''11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Sınav sonuçları bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.


#YÖKDİL 2
#ÖSYM
#YÖKDİL sonuçları
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