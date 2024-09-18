2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, kılavuzda belirtilen bilgilere göre DGS tercih işlemlerini 18 Eylül Çarşamba günü itibarıyla yapabilecek. Peki, 2024 DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, dikey geçiş bölümleri neler? İşte 2024 DGS tercih ekranı, 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında ayrıntılı bilgiler.
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih dönemi başladı! ÖSYM'nin yayınladığı kılavuz doğrultusunda, adaylar artık hayallerindeki lisans programlarına geçiş için tercihlerini yapabilecek. Peki ÖSYM dikey geçiş tercih kılavuzu ile 2024 DGS tercihleri nasıl yapılır?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı ve tercih süreci bugünden başladı. Adaylar, 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına dönüştürmek için tercih edebilecekler. Adaylar DGS tercihleri nasıl yapılır, dikey geçiş bölümleri neler, kaç tercih hakkı var?’ sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.
2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Dikey Geçiş Sınavı 2024 DGS tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2024 DGS tercih tarihleri belli oldu.
DGS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kılavuz doğrultusunda DGS tercih işlemleri, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
ÖSYM 2024 DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.
Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.
Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2023-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.
TABLO-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları