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Hafıza'nın 137'nci bölümü yayınlandı: ABD'de Trump hezimeti küresel dengeleri nasıl değiştirecek?

21:00, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 21:40, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, yerel, bölgesel ve küresel gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.

Hafıza Büyük Resim’in 137. bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, ABD'deki 2026 seçimlerinin Trump yönetimine etkilerini ve seçim sonuçlarının uluslararası siyasette yol açabileceği kırılmaları değerlendirdi. ABD halkının İsrail'e desteğindeki düşüşten JD Vance'e yöneltilen eleştirilere, İran savaşından Avrupa'daki siyasi çalkantılara kadar pek çok başlık masaya yatırıldı.

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza Büyük Resim'in 137'nci bölümü yayınlandı.


Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak bu bölümde, ABD’deki 2026 seçimlerinde Donald Trump için yaşanan büyük hezimeti ve bu sonucun küresel dengelere etkisini masaya yatırıldı.

Çelik ve Kaynak, ABD halkının İsrail’e desteğinin yüzde 68’den yüzde 54 ile Filistin lehine dönmesini, JD Vance’in yenilgi faturasını İran savaşını kesmesine ve "Önce Amerika" politikasına dönüş çağrılarını deşifre etti.

Masanın diğer yüzünde ise George Friedman’ın "İsrail'e destek vermek delilik" tespitiyle birlikte ABD, İsrail ve Avrupa'yı bekleyen iç savaş tehlikesini; İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya seçimlerinin işaret ettiği Avrupa çöküşünü gün yüzüne çıkaran yeni bölümde Kanada ve Güney Kore ile son bir haftada yapılan stratejik anlaşmalar, İran’ın geri adım atmayan direnişi, Fransa’nın 6. Cumhuriyet’e geçiş tartışmaları ve Rusya-Ukrayna hattındaki nükleer silah söylemleri tüm boyutlarıyla ele aldı.


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Başlıklar :HafızaErsin Çelikİbrahim Ufuk Kaynak
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Hafıza'nın 137'nci bölümü yayınlandı: ABD'de Trump hezimeti küresel dengeleri nasıl değiştirecek?
Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, yerel, bölgesel ve küresel gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.
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