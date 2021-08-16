Özgün 4 doz aşı yapılacak mı? 4 doz aşı ne zaman, kimlere yapılacak?
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4. doz aşı yapılacak mı? 4. doz aşı ne zaman, kimlere yapılacak?

4. doz aşı gündemde yer aldı. Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarında 4. doz aşıdan bahsetmesi üzerine vatandaşlar "4. doz aşı yapılacak mı? 4. doz aşı kimlere yapılacak? 4. doz aşı ne zaman yapılacak?" gibi soruların yanıtını merak etmeye başladı. Peki, 4. doz aşı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
4. doz aşı yapılacak mı? 4. doz aşı ne zaman, kimlere yapılacak?
aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4. doz uygulamasının, iki doz mRNA aşısı talep eden ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu belirterek, "Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" bilgisini paylaştı.

4.DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Dördüncü doz aşı zorunlu değil isteğe bağlı olacak. Üç doz Sinovac yaptıranlar, dördüncü doz Sinovac veya BioNTech yaptıramayacak. Tamamen üçüncü dozlarını BioNTech olanlar için yapılan bir uygulama olacak.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.

Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.''

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