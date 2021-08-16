4. doz aşı yapılacak mı? 4. doz aşı ne zaman, kimlere yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4. doz uygulamasının, iki doz mRNA aşısı talep eden ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu belirterek, "Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" bilgisini paylaştı.

4.DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Dördüncü doz aşı zorunlu değil isteğe bağlı olacak. Üç doz Sinovac yaptıranlar, dördüncü doz Sinovac veya BioNTech yaptıramayacak. Tamamen üçüncü dozlarını BioNTech olanlar için yapılan bir uygulama olacak.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

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"İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.

Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.''