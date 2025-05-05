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5 Mayıs Pazartesi İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama

5 Mayıs Pazartesi İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama

15:275/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İSKİ su kesintisi 5 Mayıs Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "İSKİ su kesintisi, İstanbul su kesintisi" gibi konulara cevap arıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

İstanbul su kesintisi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle suyu kesilen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesintilerinin olacağı bölgeleri ve kesinti sürelerini internet sitesinden duyuruyor.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, nerelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. İsteyenler SMS bilgilendirme hizmetine başvurarak kesinti bildirimlerini cep telefonlarından alabiliyor.

#su kesintisi
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