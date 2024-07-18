Doç. Dr. Doğan Kalafat, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Kalafat'ın vefatını yıllarca görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi duyurdu. Doğan Kalafat, 1977 yılında İstanbul Üniversite Yer Bilimleri Fakültesi’nde Jeoloji bölümünden mezun oldu. Kalafat, 1988-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında Yüksek Lisansı'nı tamamladı. Doğan Kalafat, doktorasını ise 1990-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında yaptı. Peki, Doç Dr. Doğan Kalafat kimdir, aslen nereli?