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Yeni Tokat Valisi Abdullah Köklü kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre, Tokat Valiliği'ne Abdullah Köklü getirildi. Peki Abdullah Köklü kimdir? Yeni Tokat Valisi Abdullah Köklü nereli, hangi görevlerde bulundu?

11:18 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:19 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Abdullah Köklü kimdir?
Abdullah Köklü kimdir?

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararıyla Tokat Valiliği'ne Abdullah Köklü atandı. Peki Abdullah Köklü kimdir? Tokat Valisi Abdullah Köklü memleketi neresi, hangi görevlerde bulundu?

Abdullah Köklü kimdir?

Bilecik- Bozüyük doğumlu olan Abdullah Köklü aslen Ankara – Nallıhanlıdır İlköğrenimini Balıkesir ve Kocaeli, ortaöğrenimini ise İstanbul illerinde tamamladı.2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Açılan sınavları kazanarak Kocaeli Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Vilayet stajını Kocaeli Valiliğinde, Teftiş stajını Rize'de, Kaymakam Refikliği stajını ise Sakarya-Akyazı'da tamamladı.

Daha sonra sırasıyla Bursa ili Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevinde bulundu.

2007 yılında bilgisini artırmak ve yabancı dilini geliştirmek üzere bir yıl süre ile İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere-Leicester Üniversitesine gönderildi. Yurda döndükten sonra Ankara 'da kamu diplomasisi ve 93. Dönem Kaymakamlık kursunu üstün başarıyla bitirdi.

  1. 2009-2011 yıllarında Afyonkarahisar- Hocalar Kaymakamlığı,
  2. 2011-2013 yıllarında Artvin- Şavşat Kaymakamlığı,
  3. 2013-2016 yıllarında ise Bingöl- Genç Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.
  4. 2016 yılı Aralık ayındaki Kararname ile İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Başkan yardımcısı olarak atanan Abdullah Köklü, geçici görevle Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Köydes ve Özel İdareler biriminde görev aldı.
  5. 2017-2022 tarihleri arasında Çanakkale İli Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulundu.
  6. 12 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Bakırköy Kaymakamlığı görevine atandı.

Öğretmen Yasemin Hanım ile evli olan Abdullah Köklü iki çocuk babasıdır.

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#resmi gazete
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