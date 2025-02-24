Afyonkarahisar'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi – 29 Mart 2025 Cumartesi sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Afyonkarahisar akşam ezanı, akşam namazı ve Afyonkarahisar namaz vakitleri haberimizde.

Afyonkarahisar iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Afyonkarahisar imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2025 Afyonkarahisar namaz vakitleri ve Afyonkarahisar imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor 2025?

Bu yıl Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi – 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. İlk gün olan Cumartesi, Müslümanlar için iftar saatlerini bekleyeceği heyecan dolu bir gün olacak. Oruç ibadeti, 29 Mart 2025 Cumartesi günü ne kadar devam edecek, bu süre içinde Müslümanlar tuttukları oruçlarla manevi bir arınma sürecinden geçecekler.

İlk iftar ne zaman 2025?

2025 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 1 Mart Cumartesi günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Afyonkarahisar'da ilk iftar saat kaçta 2025?

Afyonkarahisar'da Ramazan ayının ilk iftarı, 1 Mart Cumartesi günü saat 18:57'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı ne zaman 2025?

Afyonkarahisar'da 1 Mart Cumartesi günü yatsı ezanı 20:13'te okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2025?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

Ramazan Bayramı günleri:

29 Mart 2025 Cumartesi (Arife Günü Yarım Gün Resmi Tatil)

30 Mart 2025 Pazar (1. Bayram Günü Resmi Tatil)

31 Nisan 2025 Pazartesi (2. Bayram Günü Resmi Tatil)

1 Nisan 2025 Salı (3. Bayram Günü Resmi Tatil)

İmsak nedir, ne zaman başlar?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Afyonkarahisar'ın Tarihi

Afyonkarahisar, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan beri yerleşim gören Afyonkarahisar, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi çeşitli medeniyetlere başkentlik yapmıştır. Şehrin tarihi dokusu, çeşitli kültürel ve tarihi eserlerle doludur.

Afyonkarahisar'ın Coğrafi Konumu

Afyonkarahisar, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nin batısında yer alır. Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin kesişim noktasında bulunan şehir, Anadolu'nun iç kesimlerinde yer almaktadır. Coğrafi konumu, ticaretin ve ulaşımın merkezi olmasını sağlamıştır.

Afyonkarahisar'ın Nüfusu

Afyonkarahisar, Türkiye'nin önemli illerinden biridir ancak nüfusu diğer büyük şehirlere kıyasla daha azdır. 2022 itibarıyla nüfusu 750 bin civarındadır. Şehir, tarım, sanayi ve turizm gibi çeşitli sektörlerde istihdam sağlayarak ekonomik olarak da önemli bir potansiyele sahiptir.

Afyonkarahisar'ın Posta Kodu

Afyonkarahisar'ın posta kodları, şehrin farklı ilçelerine ve semtlerine göre değişiklik gösterir. Örneğin, Merkez ilçesinin posta kodu 030XX iken, Sandıklı ilçesinin posta kodu 032XX'dir. Afyonkarahisar'ın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







