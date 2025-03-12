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AGS SINAV TAKVİMİ 2025: MEB AGS sınavına kimler katılabilir? İşte başvuru şartları ve konu dağılımı

AGS SINAV TAKVİMİ 2025: MEB AGS sınavına kimler katılabilir? İşte başvuru şartları ve konu dağılımı

10:4612/03/2025, Çarşamba
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AGS sınav takvimi 2025
AGS sınav takvimi 2025

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek Akademik Giriş Sınavı (AGS), 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile birlikte iki oturum halinde gerçekleştirilecek. AGS’de adaylara 80 soru, ÖABT’de ise 50 soru yöneltilecek. Öğretmen adayları, sınav takvimi ve başvuru süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. MEB AGS başvuruları başladı mı, sınav ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek Akademik Giriş Sınavı (AGS) için adaylar hazırlıklarını sürdürürken, sınav süresi ve puanlama sistemi de netleşti. Toplam 110 dakika sürecek olan AGS’de yanlış cevaplar doğru yanıtları etkileyecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) veya Yabancı Dil Sınavı (YDS) yapılmayan branşlarda, adayların değerlendirilmesi MEB AGS-P1 puanı üzerinden yapılacak. Peki, MEB AGS sınavı ne zaman düzenlenecek, puan hesaplama nasıl olacak? İşte detaylar...

MEB AGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

MEB AGS SINAV KAPSAMI

ÖABT'de ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik, kimya ve kimya teknolojisi testleri 90 dakika,

Biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.

AGS; sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

AGS PUAN HESAPLAMA

AGS'de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecek. Bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacak. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak, ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

ÖABT'de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacak. Her test için adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak.

Din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri testine ilişkin ham puan ve standart puan hesaplama işlemleri testte yer alan 3 alt test için ayrı ayrı yapılacak. Bu alandan sınava giren adaylar için diğer şartları sağlamaları hâlinde MEB-AGS-P1 puanına ek olarak MEB-AGS-P2-16 ve MEB-AGS-P2-17 puanları hesaplanacak.

Adayların YDS ve e YDS'ye ilişkin standart puanları, her yabancı dil için ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde belirlenecek.

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